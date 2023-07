Stanno circolando notizie non proprio esaltanti su Federica Panicucci, che potrebbe essere sostituita da una collega. Quest’ultima sta ottenendo dei risultati molto positivi e Mediaset potrebbe optare per un cambiamento inaspettato a Mattino Cinque. A rivelare qualcosa in merito ci ha pensato il giornalista Giuseppe Candela, che ha scritto tutto sul suo account Twitter. E ora la conduttrice potrebbe essere seriamente a rischio.

Federica Panicucci potrebbe dover dire addio a Mattino Cinque, secondo le ultime voci. E sarebbe sostituita da una brava collega, che ben si sta distinguendo nell’emittente televisiva di Pier Silvio Berlusconi. Il Biscione potrebbe tra l’altro risparmiare ancora di più dal punto di vista economico, conquistando ugualmente gli stessi dati, se non addirittura superiori. Andiamo a vedere insieme cosa sta succedendo intorno a Canale 5.

Federica Panicucci sostituita da una collega? La voce bomba

Non siamo in presenza di notizie ufficiali, quindi siamo sempre nel campo delle ipotesi, ma Federica Panicucci potrebbe non essere più il volto del programma Mediaset. E sarebbe sostituita da una collega, che attualmente è impegnata in una trasmissione, molto seguita dai telespettatori. Come detto ad inizio articolo, a parlarne è stato Giuseppe Candela, col giornalista che ha voluto dire la sua opinione attraverso Twitter.

Ecco l’analisi del giornalista su Panicucci e la presentatrice Simona Branchetti di Morning News: “Branchetti fa il suo, copia Mattino 5 con ascolti positivi. Ma costa tre euro perché interna, ecco perché alla lunga ci saranno movimenti anche al mattino. A Mediaset, a torto o a ragione, sono convinti che a funzionare sia lo schema Videonews (…) e non i volti”. E quindi potrebbe essere anche promossa e condurre così Mattino Cinque.

Simona Branchetti conduce Morning News dal 2021, mentre nella stagione 2021-2022 ha condotto Pomeriggio Cinque News. Dal 2007 è protagonista col TG5, mentre in precedenza dal 2003 al 20007 aveva lavorato a Sky TG24.