Arrivano clamorose indiscrezioni su Federica Panicucci e la sua reazione, nel momento in cui Mediaset ha ufficializzato una notizia inattesa. Secondo quanto è emerso in queste ore, la conduttrice non l’avrebbe presa affatto bene e ci sarebbero stati degli improvvisi malumori. Ovviamente non possiamo parlarvi di notizie ufficiali, ma dagli ambienti del Biscione sarebbe trapelata questa informazione che sta scuotendo i telespettatori.

In attesa di ulteriori novità, ciò che abbiamo finora saputo è che Federica Panicucci pare non abbia certamente festeggiato quando ha fatto una scoperta su Mediaset. Nonostante la sua trasmissione Mattino Cinque ottenga buoni risultati e il suo posto non sia assolutamente a rischio, lei si sarebbe aspettata un altro tipo di decisione dai vertici dell’emittente televisiva. O almeno è ciò che ha rivelato in anteprima il sito Ultimenotizieflash.

Leggi anche: “Auguri auguri amore”. Mattia, la rara foto del figlio di Federica Panicucci per i suoi 16 anni





Federica Panicucci, come avrebbe reagito ad una decisione di Mediaset

La reazione a cui facciamo riferimento riguarda la notizia, relativa all’uscita di scena di Barbara D’Urso da Pomeriggio Cinque. Federica Panicucci ha saputo la scelta di Mediaset sicuramente come tutti gli altri, in virtù del comunicato ufficiale diramato dall’emittente di Pier Silvio Berlusconi. Ma Ultimenotizieflash ha sottolineato che ci sarebbero dei rumor, che avrebbero visto la presentatrice totalmente insoddisfatta per ciò che si è detto successivamente.

Stando al sito in questione, la Panicucci avrebbe manifestato delusione e avrebbe anche ‘rosicato’, nel momento in cui il suo nome non è mai stato fatto come erede di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Alcuni addetti ai lavori avrebbero fatto sapere che lei si sarebbe attesa una proposta per approdare in quella fascia oraria su Canale 5. Anche se resterebbe in piedi pure un’altra ipotesi, che per il momento non ha trovato riscontri certi.

Non sarebbe da escludere nemmeno la possibilità che Pomeriggio Cinque non vada proprio in onda da settembre, quindi sarebbe sostituito da un nuovo programma. Ma per il momento sono stati fatti i nomi di Myrta Merlino e di Alessandra Viero come papabili sostitute di Barbara D’Urso.