“Ma li avete visti? Una vergogna”. Tu si que vales, bufera sui conduttori: pubblico in rivolta sui social

Tu si que vales, polemiche su conduttori: il pubblico se n’è accorto e sui social è scoppiata immediata la bufera. Quella appena iniziata è la prima edizione senza Belen Rodriguez e Teo Mammucari, due assenze che si faranno sentire. Il futuro di Belen è ancora tutto da scrivere, mentre il conduttore e comico si è accasato a Ballando con le stelle non tralasciando una vena polemica nel suo addio a Mediaset dopo la brutta questione con le Iene.

Per chi non lo ricordasse il conduttore era stato messo alla porta per screzi con la produzione tanto che al timone era rimasta la sola Belen. Proprio l’assenza dei due ieri sera ha attirato le critiche feroci del pubblico che a quanto pare non gradisce la nuova linea di Maria De Filippi. Maria che ha deciso di non sostituire la coppia ma di affidare l’intero pacchetto al vecchio trio.





Tu si que vales, critiche ai conduttori dopo la prima puntata

Formato da Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara. Trio che non convinto fino in fondo. “Giulia inguardabile!!!Non sa presentare e per me non sa neanche ballare!!Insopportabile lei e la sua risata. Non si capisce nulla quando parla. Mai piaciuta e mai mi piacerà. Manca Belen …meravigliosa e talentuosa. Manca Teo”. Ma c ‘è anche chi li difende.

“Sapete solo criticare non vi sa bene mai niente la perfezione non esiste nessuno è perfetto Maria ci mette sempre la faccia a quello che fa quello che sceglie lo sa benissimo che mettendo una ragazzina sa cosa rischia e alle figure che va incontro ma lì non se ne frega un tubo lei ci mette sempre la faccia. È troppo facile giudicare sulle poltrone di casa ma la vita Ricordatevi è fatta anche di rischio”.

“Voi sapete solo e criticare Ma voi la faccia non ce la metterete mai invece Maria gliela mette sempre la faccia. Egli sa benissimo che va incontro a delle figure ma lei va avanti lo stesso la ragazzina si deve fare l’esperienza nessuno nasce imparato. Ma voi date sempre la croce sempre alle critiche sapete sono criticati andate voi al posto della ragazzina vediamo che c**** sapete fare”.