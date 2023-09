Il colpaccio di Milly Carlucci: ecco chi partecipa a Ballando con le Stelle. Ci siamo, è quasi tutto pronto per la nuova edizione di uno dei programmi di danza più amati in Italia. Quella del 2023 promette di essere un’esplosione di passione, eleganza e ritmo, portando il fascino del ballo nelle case degli spettatori di tutto il paese. La padrona di casa sempre la stessa, la sempreverde Milly Carlucci che quest’anno promette un cast davvero eccezionale. Se vogliamo infatti, potremmo quasi dire che l’edizione 2023 sarà quella dei record, nonostante non sia ancora iniziata.

Il motivo è uno e semplice: la scelta dei concorrenti. Come è stato precedentemente annunciato infatti, sono stati annunciati vip per l’edizione di quest’anno. Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Lorenzo Tano, Teo Mammucari e Carlotta Mantovan. Ma non è finita qua, perché Milly Carlucci stavolta lascia tutti senza parole con la partecipanti più amati del panorama internazionale.





Milly Carlucci: ecco chi partecipa a Ballando con le Stelle

Prima di arrivarci, vi basti pensare che sono spuntati anche nomi come quelli di Wanda Nara e Bobby Solo, anche se per ora sono soltanto voci. Chi è confermato invece è uno degli attori più longevi d’Italia. Lino Banfi sarà uno dei concorrenti ufficiali, ad annunciarlo questa mattina proprio il diretto interessato.

L’attore pugliese ha quindi detto: “Sono anni che mi stanno dicendo, sapete benissimo, ‘Devi fare Ballando con le Stelle, Devi fare Ballando con le stelle‘… e io non è che… Non lo so, non so fare queste cose. (…) Però, a un certo punto, quando io ci scherzo sempre sul fatto degli 87 anni, fra tre anni comincerò ad avere paura perché 90 fa la paura; tutte ’ste cose assurde”.

📣Lino Banfi, il "nonno d’Italia" a cui tutti vogliamo bene, è messo alle strette: farà o non farà #BallandoConLeStelle? Con grande sincerità ci dice la sua, ascoltiamolo🤭@milly_carlucci pic.twitter.com/dlVm1YdiYR — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 25, 2023

E ancora Lino Banfi: “La verità è che io comincio ad avere paura perché non è che i tempi supplementari durano meno, i rigori non sono. Poi alla fine ci ho pensato: ‘Ma perché, visto un po’ che qualcuno che fa la trasmissione non è proprio di primo pelo, diciamo… Vuoi vedere che forse è il momento opportuno anche per me?“. Poi arriva Milly Carlucci che chiede se davvero parteciperà a Ballando con le stelle 2023 e Lino Banfi dice proprio di sì. Pazzesco.

