Anche se siamo in estate, è partita la macchina organizzatrice dei programmi che inizieranno a settembre. Tra questi c’è Amici di Maria De Filippi confermatissimo da Mediaset. In questi giorni sono partiti i casting della nuova edizione del talent show. E i fan hanno notato qualcosa di interessante. Nel frattempo è arrivata la conferma di Lorella Cuccarini tra i docenti di canto. L’ultima stagione è stata valutata positivamente e quindi è arrivata la conferma.

Ora Lorella Cuccarini è impegnata a teatro nel musical Rapunzel, dove vestirà i panni di Madre Gothel, ruolo che ha già interpretato 10 anni fa. In una intervista a Leggo ha confermato la sua presenza ad Amici: “Ci tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente. Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto”.





Raimondo Todaro Amici c’è chi parla di Simone Nolasco al suo posto

Lorella Cuccarini ha anche svelato cosa ne pensa dei nuovi talenti che tentano la via dello spettacolo e in merito ha affermato: “Vedo molti giovani bravi, talentuosi appunto, che si impegnano, sono umili, non hanno paura di fare sacrifici. La scuola di “Amici” li forma anche su come affrontare la scena, li fa arrivare pronti. Quando escono, non pensano di avercela fatta, sanno di dover lavorare ma anche di aver avuto un’occasione”.

C’è anche grande curiosità per scoprire il futuro ad Amici di Raimondo Todaro sbarcato lo scorso anno nella scuola di Maria De Filippi. Le voci su di lui sono altalenanti: c’è chi crede che possa rimanere e chi pensa che venga sostituito. Nelle ultime ore alcuni utenti sono convinti che Raimondo Todaro possa essere sostituito da Simone Nolasco. Infatti in questi giorni sono partiti i casting della nuova edizione del talent show e i fan hanno notato che a giudicare le performance degli aspiranti allievi c’è proprio Simone Nolasco. Questo è dunque bastato a far scatenare le teorie del web.

Va detto che Simone Nolasco è sempre stato uno dei giudici durante la fase delle audizioni, e questo dunque non significa in alcun modo che andrà a sostituire Raimondo Todaro. In tutti i casi si attendono le ufficialità in merito. Per adesso si tratta solo di supposizioni. Qualche settimana fa, in occasione della finale, Simone Nolasco ha voluto scrivere un post di ringraziamento: “Ormai siamo alla fine di questa edizione e io non posso far altro che ringraziare questo programma meraviglioso per tutte le opportunità che mi ha dato e che continua a darmi. Potermi esprimere con la danza è un regalo che ricevo ogni giorno e che non do mai per scontato. Grazie Amici, grazie Maria. Colgo l’occasione per fare i miei complimenti a tutti i ragazzi che hanno fatto parte della scuola quest’anno. Ognuno di voi è unico ed ha portato tutto sé stesso senza risparmiarsi. Avete tutta la mia stima e vi auguro il meglio”.

