Amici 22 professori? L’edizione numero 21 si è da poco conclusa ma come accade anche per molti altri programmi le indiscrezioni non vanno in vacanza. E così sembrano già esserci delle grandi e importanti novità sul cast che tra qualche mese sarà di nuovo nella scuola più famosa della tv.

Ci saranno conferme, ci saranno addii e dunque nuovi insegnanti per i futuri cantanti e ballerini? Di certo c’è che ci sarà Alessandra Celentano, che al settimanale Nuovo TV ha spiegato: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”.





Amici 22 professori: “La prima conferma”

Tra i professori di Amici 22 un’altra presenza che non dovrebbe essere in dubbio è quella di Rudy Zerbi. Dovrebbe essere riconfermata anche Veronica Peparini, salvo colpi di scena, mentre ci sono delle voci su Anna Pettinelli. Pochi giorni fa l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva lanciato lo scoop spiegando come la prof di canto avrebbe potuto fare un passo indietro per via di un altro impegno professionale.

E Raimondo Todaro? A SuperGuida TV aveva detto di voler finire l’edizione che si è da poco conclusa e che poi avrebbe pensato al futuro, ma il settimanale Vero assicura la presenza del coreografo ad Amici 22. Capitolo Lorella Cuccarini. Su Instagram aveva detto che sarebbe stata ben felice di accettare un’eventuale proposta di Maria De Filippi.

Poi però è arrivata l’indiscrezione di Amedeo Venza su un possibile dietrofront della prof per via di altri impegni lavorativi. Ma ora il profilo Twitter Amici Notizie ha smentito questo rumor e lo stesso Venza ha condiviso la notizia: “Lorella Cuccarini confermata per la prossima edizione”. A conti fatti, dunque, ad Amici 22 i professori dovrebbero rimanere quasi tutti anche se per ora non c’è alcuna ufficialità.

