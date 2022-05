Lorella Cuccarini e il rapporto d’amicizia con Maria De Filippi. Due edizioni all’attivo nel ruolo di professoressa del talent show Amici e un indubbio apprezzamento da parte del pubblico italiano. Lorella Cuccarini è stata una vera e propria ‘spalla’ per molti giovani talenti. E dopo la finale che ha visto la vittoria di Luigi Strangis, i dovuti ringraziamenti arrivano per un’amica molto speciale.

Lorella Cuccarini e Maria De Filippi, tra le due un forte legame di amicizia. La prof di Amici ha ritenuto importante sottolineare il suo affetto e la sua stima nei riguardi della padrona di casa attraverso un post convidiso su Instagram. Una foto che immortala entrambe in un caldo abbraccio e splendide parole per la cara amica.





“Eccoci qui. Maria ed io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato”, sono le parole che Lorella Cuccarini ha dedicato a Maria De Filippi.

“Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più”, aggiunge ancora Lorella Cuccarini riferendosi all’importanza dell’amicizia che la lega a Maria De Filippi. (Luigi Strangis, la rivelazione su Maria De Filippi).

Per Lorella Cuccarini, l’esperienza di Amici ha assunto un significato importante: “Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte”. Un’esperienza per Lorella Cuccarini ma anche una possibilità che la conduttrice del talent le ha dato in un momento molto delicato della sua vita.

