“Il prossimo anno ad Amici”. Lorella Cuccarini se lo lascia scappare a pochi giorni dalla finale

Lorella Cuccarini ad Amici anche in futuro? Questa domanda sta già circolando con una certa insistenza in queste ore, pochi giorni dopo il successo di Luigi Strangis nell’edizione numero 21. L’insegnante di canto ha deciso di rispondere ai suoi follower sul social network Instagram e ovviamente gli utenti le hanno posto tantissime domande. Tra queste ne è spuntata una inerente l’anno prossimo. Infatti, c’è chi le ha chiesto se continuerà ad essere una delle maestre nell’edizione 22 del talent show.

Ma Lorella Cuccarini nel dopo Amici si è soffermata anche sul vincitore. Lei ha così risposto alla domanda: “Cosa pensi di Serena?”. Parole che hanno sorpreso tutti: “Penso abbia fatto un percorso meraviglioso. È la mia vincitrice morale. La borsa di studio di un anno all’Alvin Ailey School di New York, vale quanto la coppa”. Poi su Sissi e Alex: “he sapore hanno questi abbracci. Sono stata tanti mesi senza potermi avvicinare e senza potervi toccare. C’era sempre un plexiglas a dividerci o un metro di distanza che non potevamo superare”.





Lorella Cuccarini ad Amici anche l’anno prossimo? La sua risposta

Diverse ore ha risposto dunque a dei quesiti importanti. Lorella Cuccarini ad Amici ha ormai conquistato una certa importanza, infatti nella scorsa edizione era stata insegnante di ballo e in quella appena conclusa di canto. Non si sa ancora nulla di ufficiale sul futuro dei maestri nella scuola di Maria De Filippi. Ma lei è stata molto onesta nella sua risposta e a domanda diretta ha replicato con grande sincerità. Andiamo a vedere insieme cosa potrebbe succedere nel domani lavorativo di Lorella.

Un fan di Lorella Cuccarini ha scritto: “Ci sono possibilità che tu ci possa essere anche l’anno prossimo?”. E l’ex conduttrice de La vita in diretta ha risposto: “Se Maria mi vuole, io sono pronta”. Quindi, da parte sua c’è tutto l’interesse per essere ancora protagonista nel programma di Canale 5. Ovviamente tutto dipenderà dalle decisioni assunte da Maria De Filippi, che nei prossimi mesi riorganizzerà le sue idee e deciderà cosa fare per la prossima edizione della trasmissione Mediaset.

Al contrario di tanti ex allievi che entrano subito in grandi case discografiche, lui ha scelto un percorso completamente diverso. Luigi Strangis dopo Amici ha preferito entrare in una casa discografica piccola e appena nata ma speciale. È la 21co fondata, tra i tanti, dagli ex Amici Giordana Angi e Briga. Infatti, lui ha rifiutato Virgin e Sony.

