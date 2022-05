“Lo ha fatto per me”. Luigi Strangis, dopo Amici 21 la rivelazione su Maria De Filippi

Luigi Strangis ha vinto l’edizione numero 21 di Amici, il talent di Maria de Filippi. In finale ha battuto Michele e si è aggiudicato la vittoria. È lui il successore di Giulia Stabile: Luigi ha prevalso nella sfida tra i due superfinalisti. Nel finale si sono infatti sfidati Luigi, in quanto vincitore del circuito del canto, e Michele, vincitore del circuito del ballo, al quale è andato comunque il premio di vincitore di categoria di 50 euro in gettoni d’oro.

Per arrivare ad alzare il trofeo i due superfinalisti hanno affrontato due tornei paralleli: prima quello di canto e poi quello di danza. Il primo ad uscire nella sfida tra i 4 cantanti finalisti è stato Albe, poi è stata la volta di Sissi. Tra i due favoriti della vigilia, Luigi Strangis e Alex, l’ha spuntata infine il primo che si è aggiudicato la vittoria nella categoria canto. Michele, invece, ha vinto la sfida dei ballerini contro Serena si è aggiudicato anche l’invito di Roberto Bolle al final show del festival On Dance di Milano, mentre Serena si è aggiudicata una borsa di studio di un anno alla Ailey School di New York.





Luigi Strangis Amici ringrazia Maria De Filippi

In otto mesi di scuola ad Amici Luigi Strangis, che sarà ospite a Domenica In, è maturato tanto e si è fatto apprezzare sia dai docenti che dal pubblico. E adesso sono in molti ad ipotizzare che tra qualche mese il vincitore di Amici 21 potrebbe calcare il palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2023. Intervistato dal quotidiano Il Tempo Luigi Strangis non allontana l’ipotesi anzi lascia intendere il suo desiderio: “L’ho sempre seguito e sarebbe un altro sogno da realizzare. Sarei un pazzo a non volerlo. Resto con i piedi per terra. Devi avere il pezzo giusto perché altrimenti non sei te stesso”.

Come tutti i fan di Amici 21 sanno, Luigi Strangis combatte tutti i giorni con il diabete. L’allievo ne ha parlato, in punta di piedi, nel corso dell’anno per spiegare il perché di alcuni suoi comportamenti. In molti durante l’hanno accusato di aver un atteggiamento fin troppo tranquillo e di non prendere mia posizione. In realtà la verità è un’altra: il cantante ha imparato a tenere a bada le sue emozioni perché anche queste influiscono sull’andamento della sua malattia. L’ex allievo nel corso dell’intervista spiega: “Provare adrenalina, stanchezza, pianto e gioia influisce sul livello di zuccheri nel sangue. Le mani sono il mio indicatore. È da lì che capisco che qualcosa non va”.

Infine durante l’intervista Luigi Strangis ha parlato del rapporto costruito con Maria De Filippi. Nel corso dell’anno il cantante e la conduttrice hanno legato molto e lei per lui è stata come una mamma. Soprattutto sull’aspetto della malattia Maria De Filippi ha dimostrato grande sensibilità e comprensione. “Mi ha ascoltato e capito. Le sarò sempre grato per questo”, conclude Luigi Strangis.

