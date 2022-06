Amici 21, Alex supera Luigi. Il talent show condotto da Maria De Filippi si è concluso oltre un mese fa e a trionfare è stato il cantante Luigi Strangis. Nato a Lamezia Terme, il 21enne ha pubblicato nel 2019 il suo inedito “Only You”. Dopo la vittoria ad Amici ha firmato un contratto discografico con l’etichetta 21CO. Anche Alex è stato protagonista di un ottimo percorso nel talent. Inoltre ha intrecciato un rapporto speciale con Cosmary Fasanelli e oggi i due stanno insieme.

Terminato Amici gli ex allievi hanno iniziato a fare successo un po’ ovunque. Basti pensare ai ballerini Nunzio Stancampiano, Cosmary Fasanelli e Christian Stefanelli ingaggiati nel cast di Battiti Live. Poi ci sono loro, i cantanti Luigi Strangis, LDA, Albe, Sissi e Alex che stanno scalando le classifiche musicali. LDA e Luigi hanno ottenuto un terzo e un primo posto nella top album di Fimi coi rispettivi lavori. Ora, però, è arrivato il momento di Alex…





Alex ha esordito nella chart con un risultato pazzesco. Il cantante e compagno di Cosmary, infatti, è balzato al primo posto con l’album “Non siamo soli”. Superato proprio lo stesso vincitore di Amici 21 Luigi che al momento è in quarta posizione con “Strangis”. Insomma, anche se non è arrivata la vittoria per Alex le soddisfazioni non mancano. Tra l’altro l’ex allievo di Lorella Cuccarini ha anche firmato un contratto con la major 21CO, la stessa di Luigi.

Per Alex prosegue dunque il momento d’oro. Il suo debutto nella classifica Top Album di Fimi è il migliore di sempre. L’ex Amici si sta imponendo come uno dei cantanti preferiti dalla generazione Z. E questo anche grazie al singolo, ereditato da Michele Brevi, “Senza chiedere permesso”, molto amato dal pubblico. Sicuramente l’interesse attorno ad Alex è alto anche grazie alla storia con Cosmary, ma il talento, beh quello è innegabile.

Queste le prime dieci posizioni della Top Album Fimi aggiornata:

1) Alex W – Non Siamo Soli (New);

2) Bts – Proof (New);

3) Lazza – Sirio (=);

4) Luigi Strangis – Strangis (-3);

5) Harry Styles – Harry’S House (-1);

6) Rkomi – Taxi Driver (=);

7) Irama – Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare (+2);

8) Blanco – Blu Celeste (=)

9) Capo Plaza – Hustle Mixtape (-7);

10) Rhove – Provinciale (New).

