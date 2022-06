Luigi Strangis e Ida Platano, la bellissima sorpresa del cantante a vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il vincitore di Amici si gode il successo e l’affetto dei fan con l’uscita del primo EP dal titolo “Strangis”.

Il giovane talento a soli 21 anni e grazie al talent di Canale 5 è già un nome iconico del panorama artistico musicale. Infatti forse non tutti sanno che Luigi Strangis è un cantautore ma anche polistrumentista e ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni, il pianoforte, la batteria, le percussioni e il contrabbasso. Una passione per la musica che a solo 15 anni lo ha portato ad autoprodurre i suoi pezzi e che gli ha permesso di vincere Amici di Maria De Filippi.





Luigi Strangis e Ida Platano, la sorpresa per il figlio della dama di UeD

Luigi Strangis e Ida Platano, la sorpresa del cantante e la gioia incontenibile. Il vincitore di Amici è uno dei cantanti più amati dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi e tra questi c’è anche Samuele, il figlio della dama di Uomini e Donne. Il cantante ha inviato un video-messaggio per ringraziare il figlio della dama per ringraziarlo dell’affetto.

“Ciao Samuele, qualcuno mi ha detto che ascolti la mia musica, per me è la nostra musica. Ti ringrazio davvero tanto. Spero di incontrarti presto, ti mando un grande bacio. Stai forte sempre!”, ha detto Luigi come riporta Blasting News. Il video inviato a Samuele da Luigi Strangies è stato ricondiviso tra le Instagram Story dalla dama di Uomini e Donne. Luigi Strangis e Ida Platano, la bellissima sorpresa al figlio Samuele, che sempre tra le storie di Instagram della madre ha voluto ringraziare il suo beniamino: “Ciao Luigi, grazie per il videomessaggio, mi piacciono tantissimo le tue canzoni, mi piace tanto il tuo look e continua così”.



Luigi Strangis, prima della sorpresa al figlio di Ida Platano la notizia su Sanremo – “Si vocifera che Amadeus abbia messo gli occhi su Alex Wyse e Luigi Strangis per la prossima edizione del Festival di Sanremo. La notizia inerente la possibile partecipazione di Luigi era già stata palesata un po’ di settimane fa. In queste ore, però, ci sono stati degli aggiornamenti. Il fatto che Wyse e Strangis facciano parte della stessa casa discografica”.

