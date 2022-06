Amici 21 LDA e Carola Puddu, cosa succede? Dopo la fine del programma sembra che qualcosa bolla in pentola. Di LDA ha parlato recentemente Aka7even che a Casa Chi ha raccontato di un feeling inaspettato e di una forte sintonia con il figlio di Gigi D’Alessio, e Giulia Stabile:“Sì mi avete visto ultimamente con Giulia Stabile e LDA. Se c’è qualcosa che bolle in pentola con loro? Qualcosa di sicuro con Luca, nel senso che tra noi c’è un rapporto forte che arriva prima del mio Amici”.



“Eravamo già legati prima della mia edizione. Lui per me è come un fratello e c’è un rapporto fantastico. C’è feeling e in studio abbiamo buttato qualcosa giù insieme. Quindi mai dire mai, potrebbe uscire qualcosa”. L’addio di LDA da Amici 21 aveva lasciati tutti senza parole. Erano in molti infatti a pensare che si sarebbe giocato la vittoria fino all’ultimo.





Amici 21, LDA e Carola Puddu: amore in arrivo?



Dopo l’eliminazione il figlio di Gigi D’Alessio aveva raccontato i tratti salienti della sua esperienza. “La prima cosa che mi ricordo dei miei casting sono tutte le lezioni che ho fatto, l’ansia prima di fare le puntate del pomeridiano. Ho proprio tanti ricordi di questa stradina, ma davvero tanti. Indimenticabili e tutti belli”. E poi: “Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti”. (Leggi anche “LDA e Carola”. Amici 21, caos a pochi giorni dalla finale. Esplode la protesta del pubblico)



E ancora: “Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide e mi ha fatto diventare molto più grande e molto più maturo. Poi mi ha dato il senso del lavoro e mi ha migliorato come persona e come artista. Tantissimo”. Poi LDA non si era fermato.



“Nonostante tutto, però, sono contento di quello che ho fatto. Ho scritto tante cose e penso di aver lasciato qualcosina. Mi sono dimenticato di lasciargli la ricetta della piadina, della pasta e ceci come la faccio io. Però penso di avergli lasciato qualcosa per quanto riguarda la cucina, ma anche come bene proprio (tanto) e come persona”. Nelle scorse ore, a Napoli è sbarcata Carola Puddu che ha rivisto LDA dopo Amici 21. “Mi sembrava giusto pure salutare mia sorellina, anzi la mia sorelona, è più grande… è venuta a trovarmi qui a Napoli. Com’è napoli?”. E Carola ha replicato:” Bellissima”. “Veramente guagliuni, Napoli è sempre Napoli!”. Ma sono tanti a credere che qualcosa bolla in pentola…

