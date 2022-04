Ad Amici 21 la tensione è ormai alle stelle. Ad un mese dalla chiusura del talent, prevista per il 14 maggio, continuano le eliminazioni. Ieri, 16 aprile, tra le polemiche è stata la volta di Carola. Un’eliminazione inaspettata ma resa meno amara dalla notizia di un provino per uno spettacolo teatrale. Tra le altre note liete della serata anche la dichiarazione di Carola a Luigi. “Sei stata brava. Non è finita. Hai tutta la forza per arrivare dove vuoi arrivare. Ti voglio bene”. Prima di lasciare la scuola, Carola, in lacrime disperata, ha voluto trascorrere un pò di tempo con l’allievo di Rudy Zerbi dichiarando ancora una volta il suo amore.



A spiegare le motivazioni dell’eliminazione di Carola da Amici 21 aveva provveduto Maria De Filippi. Siete due bravi ballerini e lo sapete. Carola hai ballato bene stasera? Finita la puntata ho incrociato la Celentano che diceva che avevi ballato bene perché avevi la testa libera. È stato uno scontro difficile, anche per i giudici. È una questione di gusto, non di talento. Il livello è molto alto. Non voglio dire chi esce, ma chi rimane ok? Resta Dario”.





Amici 21, Dario critica LDA



Tra gli allievi rimasti ad Amici 21 ma rimasti sotto attacco c’è LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. Contro di lui ha parlato Dario. Durante un momento di confidenze con la fidanzata Sissi ha rivelato: “Ad esempio a me Luca non piace proprio, non piace mai quando canta”. Parole che, in qualche modo, fanno seguito a quelle di Veronica Peparini che aveva pesantemente criticato il cantante.



Durante una diretta di Amici 21 aveva detto: “Sei un 40enne nel corpo di un 18enne, scrivi cose scontate e le canti in modo scontato. Dall’inizio dell’anno non mi hai mai sorpreso, non mi sorprendi neanche nella scrittura. Nelle cose che scrivi si vede che la tua scrittura è limitata, il vocabolario è limitato, di moderno non c’è niente, testi puerili e i temi un po’ ruffiani”.



E ancora: “In questi mesi ha cercato di darsi una parvenza di modernità, puoi rifarsi a Justin Bieber, ma se sei antico rimani antico. Poi mi chiedo come mai non canti praticamente mai in inglese?”. Parole che hanno fatto sicuramente male a LDA più deciso che mai ad affermarsi ad Amici 21.

“Abbassa la voce”. Amici 21, scontro tra Maria De Filippi e l’allievo: smascherato davanti a tutti