“Abbassa la voce”. Amici 21, scontro tra Maria De Filippi e l’allievo: smascherato davanti a tutti

La puntata di ieri di Amici 21 si è chiusa con la contestata eliminazione di Carola per la quale, però, si è aperto un’importante prospettiva lavorativa. “Devi abbandonare la scuola – ha detto Maria De Filippi –. Ma in settimana incontrerai Fabrizio Monteverde che è il coreografo del balletto di Roma. Ti vuole proporre il ruolo di Giulietta nel balletto di Giulietta e Romeo che debutterà a ottobre al teatro Olimpico di Roma”. Carola, incredula, è scoppiata in lacrime: “Grazie, grazie mille”. Una decisione che scatenato le violente critiche del pubblico da casa.



“Immagina non far ballare Carola neanche una volta ed avere il coraggio di eliminarla. Io non ce la posso fare”. E ancora: “E comunque non schierando mai Carola da sola più volte aumenta in lei il senso di non essere allo stesso livello degli altri. Questa cosa fa arrabbiare”. Aggiunge un’altra fan di Amici 21: “Quindi Carola non ha ballato una volta, a parte che ora lo ha fatto con Michele, e l’hanno messa al ballottaggio? Bravi, complimenti”. Ma a tenere banco non è stata solo lei.





Amici 21, Maria De Filippi riprende Albe



Nella puntata di Amici 21 infatti Albe ha quasi perso le staffe nei confronti di Maria De Filippi quando la conduttrice ha annunciato che ci sarebbe stata una sola eliminazione. “Vi sto dicendo una bella cosa: in questa puntata non ci saranno due eliminati”, ha spiegato. Boato in studio e lacrime di sollievo. Ma Albe non l’ha presa benissimo.



“Oddio Maria, potevi dirmelo prima! Me la sono fatta sotto dai. Anche io stavo piangendo, me la sono fatta addosso. Mi hai fatto cag**e sotto! Ma che stiamo scherzando qua?? Piangevo e mi dicevo che non dovevo piangere. Mentre lui ballava io piangevo, Dio mio!”. Pronta la risposta della padrone di casa di Amici 21. “Ma lui, Dario, stava piangendo…”, ha sottolineato la presentatrice.



Pronta la controreplica di Albe: “Anche io stavo piangendo”. “No tu hai cantato tranquillo Giravolte. E ti sei seduto lì”, ha evidenziato la padrona di casa di Amici. “No, quando lui ballava, piangevo io”, la secca risposta avuta. “Avrebbe fatto la coreografia con una tensione diversa”, ha detto Maria davanti allo studio di Amici 21 prima della riconciliazione con l’allievo.

