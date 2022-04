Quinta puntata del serale di Amici 21 ad altissima tensione. Scontri tra gli allievi. Tra gli insegnanti e anche tra il pubblico da casa che non ha gradito la scelta di tagliare fuori un pezzo da novanta della scuola. Delle quattro manches la più calda è stata senza dubbio la seconda. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno messo in campo Luigi che ha cantato ‘Un emozione da poco’ mentre Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno schierato Nunzio che ha danzato a ritmo di samba.



“Ho pensato che Nunzio è come l’insalata, è un contorno, ho capito perché ci sono tante cose dietro, belle donne, scenografie. Mi hai dato un’idea per l’insalata” ha subito attaccato Alessandra Celentano. E Raimondo Todaro ha risposto: “L’insalatina scondita è entrato tre settimane prima del serale dei Amici 21 e sta ancora qua”. Stefano De Martino ha aggiunto: “Beh l’insalata è una costante, la trovi in tutti i menù e poi ci sono tanti tipi di insalata”.





Amici 21, Carola eliminata tra le polemiche



“Una cosa che mi piace di entrambi è che si godono le performance non perdetelo mai, però devo dire che mi è piaciuta la reinterpretazione di Luigi” ha aggiunto Stefano. Spazio poi ad Emanuele Filiberto pe ha votato per Luigi che ha vinto: “Il tuo percorso qui è solo in salita”. Poi Celentano-Zerbi hanno puntato su LDA che se l’è giocata con Serena.



“Devo dire che abbiamo visto una Serena più interprete, anche nel movimento c’era, però devo fare i complimenti a loro, perché fanno questi miscugli che distraggono, guardi uno e l’altro, si dissolve l’attenzione. Bravi”. Secca la risposta del maestro di Amici 21 Todaro: “Ma sai io ho i ballerini scarsi, quindi, devo coprire in qualche modo”. I giudici alla fine hanno preferito la ragazza.



Si è arrivati poi all’eliminazione di Amici 21. Ad abbandonare, tra la contestazione, è stata Carola. “Devi abbandonare la scuola – ha detto la conduttrice –. Ma in settimana incontrerai Fabrizio Monteverde che è il coreografo del balletto di Roma. Ti vuole proporre il ruolo di Giulietta nel balletto di Giulietta e Romeo che debutterà a ottobre al teatro Olimpico di Roma”. Carola, incredula, è scoppiata in lacrime: “Grazie, grazie mille”.

“Vergognatevi”. Amici 21, Rudy Zerbi si è accorto di tutto e spara a zero contro i 2 allievi