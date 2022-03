Amici 21 entra nel vivo. A poco della seconda puntata del serale la competizione si accende. Nella prima erano state due le eliminazioni: Alice Del Frate e Gio Montana dopo una battaglia con Christian. “Sono stato accolto in un percorso avviato da tempo – ha detto Gio prima di uscire -. E ci sono un paio di persone che mi hanno apprezzato e che mi hanno dato dei consigli, come Albe e Nunzio che sarà un fratello fuori da qua”. Un’eliminazione, la sua, forse non preventivata ma che dà il metro di quanto selettiva sia quest’edizione.



Nella prossima puntata di Amici 21 dovrebbero essere altre due le eliminazioni. Intanto, nel daytime di oggi, Rudy Zerbi ha perso le staffe con due allievi. A fare esplodere Rudy il fatto che entrambi hanno quasi presi in giro la canzone La Paranza di Daniele Silvestri, su cui dovrebbero duettare sabato prossimo. Uno dei due ha parlato persino di doversi vestire da papere per cantare questo brano, ignorando il reale significato della canzone.







“Siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti. E fate una figura terribile. Sembrate quello che poi di vostro non siete, ma davanti a una roba del genere mi vergognerei – ha detto il maestro di Amici 21 -. Ci vestiamo da papera? La panza? Non sapete neanche di cosa parlate. […] Siete cascati male e sapete perché? Il discografico di quel pezzo, il contratto di quella canzone l’ho fatto io. Ero io con Daniele Silvestri e sono io che insieme a lui ho lavorato e promosso quella canzone”.



Sul banco degli imputati ad Amici 21 sono finiti LDA e Calma. Hanno tentato di scusarsi ma non è servito. “Entrambi adesso imparate prima di giudicare a capire come stanno le cose. Cercate di essere più umili. E terzo, mettetevi alla prova. Siete tanto brillanti quando dovete parlare, meno quando dovete cantare. […] Migliorate, crescete e documentatevi prima di parlare”.



Dalla parte di Rudi tanti fan di Amici 21 che sui social si sono schierati apertamente: “Il prof Zerbi è molto deluso dall’atteggiamento e dalle parole di LDA e Calma sull’assegnazione de “La paranza”. E ancora: ““Bravo Rudi!!!Condivi tutto quello che hai detto!!!!! Devono ancora crescere ed imparare tanto.U n anno di amici non basta”. “Rudy stavolta mi è piaciuto, lda che fa il paraculo, in questo momento dovrebbe stare in silenzio e scusarsi, ha fatto una figura pessima, prossima volta si informasse sul significato”.

“Tu vuoi fregare la gente”. Caos ad Amici 21, Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi: si è accorta di tutto