Amici 21, Anna Pettinelli la frase contro Rudy Zerbi. Una puntata dal grande inizio se così si può dire. Per il talent show di Maria De Filippi le sorprese sostano dietro l’angolo nell’attesa di poter uscire allo scoperto. E il botta e risposta tra i due professori ha subito animato il palcoscenico di Canale 5. Insomma, tutto ancora da vedere, ma il videomessaggio di Anna Pettinelli la dice lunga.

Un guanto di sfida lanciato da Zerbi a dato il via ad Anna Pettinelli a mettere tutte le sue carte sul tavolo. Infatti la prof di Amici ha deciso di indirizzare un videomessaggio agli allievi di Rudy e di farlo senza troppi giri di parole. Nello specifico la Pettinelli si è riferita a LDA, Luigi Strangis, Calma e Gio Montana.

Ecco il contenuto del messaggio: “Sono passati sei mesi, siamo arrivati finalmente al Serale, alla resa dei conti. Lda sei un 40enne nel corpo di un 18enne, scrivi cose scontate e le canti in modo scontato”, ha affermato Anna riferendosi a Luca.





“Dall’inizio dell’anno non mi hai mai sorpreso, non mi sorprendi neanche nella scrittura. Nelle cose che scrivi si vede che la tua scrittura è limitata, il vocabolario è limitato, di moderno non c’è niente, testi puerili e i temi un po’ ruffiani”. Poi la volta di Luigi.

“In questi sei mesi di scuola non ho capito molto di te, non ho capito dove vuoi andare, certo Zerbi non ti ha aiutato, ti ha invecchiato, mai qualcosa di moderno, per me rimani un punto di domanda”. Ma la risposta non è di certo mancata: “Non per forza devo identificarmi in un solo genere, sono versatile e fino ad ora è andata bene”.

Eppure secondo Rudy: “E’ un guanto equilibrato perché entrambi sono musicisti e non dovrebbero avere difficoltà”, ma Anna Pettinelli non è stata dello stesso parere: “Devi essere equo e vero in quello che chiedi non provare a fregare la gente”.