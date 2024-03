Grande Fratello, Anita Olivieri legge le teorie sulla sua partecipazione e ‘sbrocca’. Fin dal suo ingresso nella Casa la 26enne romana è stata al centro di attacchi e polemiche. Le voci sul suo conto, ovviamente mai confermate, parlavano di una concorrente favorita. C’è da dire che certe illazioni sono state gonfiate anche dalla diretta interessata che qualche mese fa si è lasciata sfuggire una dichiarazione piuttosto ambigua.

Parlando con Letizia Petris, infatti, Anita ha detto: “Sicuramente non ho bisogno di creare dinamiche perché io qui sono stata chiamata e non ci sono venuta. Io non ci volevo venire, sono stata chiamata”. Nelle ultime ore l’ex concorrente del GF ha risposto ad alcune domande dei follower e tra l’altro ha anche parlato delle assurde teorie che circolano sulla sua partecipazione al reality.

Lo sfogo di Anita dopo gli attacchi e le teorie sui social

Anita Olivieri ha fatto appena in tempo a festeggiare la vittoria dell’amica Perla contro l’odiata Beatrice che subito si è ritrovata al centro di critiche e attacchi fortissimi. L’ex concorrente del reality ha letto tutto ciò che gli hater hanno scritto sui social e ha voluto rispondere a modo suo. Ecco cosa ha risposto ad un follower che le ha chiesto: “Io vorrei sapere qual è il segreto der gioco… che ancora non l’ho capito”.

Ebbene Anita, che continua la sua storia con Alessio Falsone, ha voluto rispondere con ironia a tutti gli attacchi che le sono arrivati negli ultimi mesi e ha scritto: “Farsi un autore, avere mamma autrice, un compagno che lavora a Mediaset e far vedere le tettine al regista. Mi pare abbastanza, no?”. A tutto ciò ha aggiunto un avatar di lei che ride a crepapelle, tanto per non indurre qualcuno in errore.

Poi ha parlato anche del presunto defollow a Perla. Anita dice che è una follia: “A parte che io non mi rendo conto dell’impatto che hanno queste cose, per me sono microscopiche e anche molto stupide, sinceramente. Perché dovete capire che siamo usciti da pochissimo. Perla è appena uscita, io sono uscita da una settimana e non ho avuto modo di fare le mie sei ore di sonno e fare una vita normale. Quindi non stiamo a vedere queste cose”.

