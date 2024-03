“Beatrice è una persona reale, Perla invece…”. Dopo la finale del grande Fratello parla Giampiero Mughini. Lo scrittore dice la sua in maniera netta e chiara sulle due finaliste del reality. Lui, da ex concorrente e grande osservatore, conosce le dinamiche che entrano in gioco dentro la casa. Ma sa anche interpretare il pensiero popolare. Le sue parole in una lettera pubblicata su Dagospia.

“Cosa penso di Beatrice e Perla”. Mughini è stato tra i primi eliminati del GF, ma dallo studio ha assunto il ruolo di commentatore d’eccellenza. Un opinionista aggiunto, oltre a Cesara Buonamici. Anzi, c’è chi ha apprezzato tra i telespettatori più le analisi del primo, che quelle della seconda. Spesso Alfonso Signorini si è rivolto a lui per avere il suo parere sugli altri inquilini e su quanto avveniva dentro il loft di Cinecittà.

Grande Fratello, Giampiero Mughini a ruota libera: “Ecco su Perla cosa penso”

Mughini parte dall’inizio: “Quando mi chiamarono al telefono a chiedermi se volessi partecipare alla nuova stagione del Grande Fratello, al primo sentire pensai che non ero adatto a quel particolare tipo di televisione popolare. Ci misi dieci minuti a reputare che si sarebbe trattato di una sfida e dunque bene accetta. Eccome se lo è stata”.

Mughini poi si dice sorpreso del finale: “Con mio infinito stupore la poco più che ventenne Perla ha sopravanzato la poco più che cinquantenne Beatrice, che la gran parte di noi dava per favoritissima. Per l’appunto, Beatrice è una persona compiuta e compiutamente modellata. La buona parte dei ragazzi e delle ragazze che fungevano da ‘inquilini’ della Casa era gente che andava costruendosi e scoprendo se stessi”.

Poi il giudizio netto: “Abissale la distanza fra Beatrice e la vincitrice Perla, una ragazza che è figlia della televisione popolare, nel senso che è venuta al mondo televisivo con le puntate di Temptation Island, dove balzava dallo stare in una coppia allo stare in un’altra. Evidentemente quella sua particolare identità le è giovata molto, nel senso che gli habitués di quel tipo di trasmissioni hanno versato su di lei i suoi voti, e non certo su Beatrice che è una persona reale e la puoi incontrare su un bus mentre va al lavoro o in una libreria dove sta scegliendo dei regali per i suoi due figli”.

“Una buona parte del pubblico popolare non capiva la persona reale e sfumata, la cinquantenne raffinata che la vita aveva fatto di Beatrice, purtroppo – ha concluso con tono amaro Mughini -. Vuoi mettere a confronto con gli stuzzicanti andirivieni sentimentali dei protagonisti e delle protagoniste di Temptation Island?”.