Grande Fratello, la curiosa reazione di Giampiero Mughini alla vittoria di Perla Vatiero. Come sanno ormai anche i muri la 26enne di Angri è riuscita ad avere la meglio sulla favoritissima Beatrice Luzzi. Quest’ultima, beffata sul più bello, ha lanciato anche una frecciatina proprio alla coinquilina parlando della relazione con Mirko Brunetti.

Subito dopo la proclamazione della vincitrice Beatrice ha detto infatti: “Allora ragazzi, ha vinto l’amore e speriamo che duri oltre la finale (ride, ndr). Per quanto mi riguarda vi voglio bene e siete stati grandiosi, mi avete dato tantissimo. Ci vediamo prestissimo, love!”. In ogni caso in tanti ora stanno parlando della ‘strana’ reazione alla vittoria di Perla di un altro concorrente di questa edizione e cioè Giampiero Mughini.

Cosa (non) ha fatto Giampiero Mughini subito dopo la vittoria di Perla

Ovviamente il momento che precede la comunicazione della vincitrice del Grande Fratello è ricco di tensione e grande attesa. Appena è stato annunciato il nome di Perla tanti concorrenti sono corsi ad abbracciarla, Mirko Brunetti ha addirittura rischiato di farsi male facendo un gran balzo. E Giampiero Mughini? Cosa ha fatto?

Beh, mentre tutti esultavano e correvano ad abbracciare Perla e Beatrice lui, Giampiero Mughino, è rimasto fermo, impassibile, seduta sulla sua poltroncina come se nulla fosse. La sua reazione è diventata ben presto un vero e proprio meme sui social con commenti del tipo: “Io come Mughini alle feste“. E insomma, anche quando non fa niente Mughini riesce a mettersi in mostra.

D’altra parte la stessa partecipazione di Mughini al Grande Fratello è stata sempre vista con un occhio particolare. Il suo aplomb, la sua storia professionale, il suo personaggio rappresentano di sicuro una rarità nella storia del reality e lui anche nell’ultimo atto ha voluto lasciare il segno. Alla sua maniera, ovviamente. Com’era che diceva quello? “Mi si nota di più se non vengo alla festa o se vengo e me ne sto in disparte?”. Ecco, alla Mughini style…

