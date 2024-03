Prima di vincere il Grande Fratello, Perla Vatiero ha avuto modo di incontrare Mirko Brunetti, anche lui per un periodo concorrente del reality show di Canale 5. Dopo lil doloroso e tormentato addio a Temptation Island, un riavvicinamento tra i due non era previsto, anzi nessuno se lo poteva immaginare che i due che si erano lasciati così male a Temptation Island, sarebbero tornati insieme.

“Ci è bastato poco per capire quanto è forte il nostro amore ed è difficile spiegare quello che siamo. Siamo fiori cresciuti sotto a un temporale, come dice la nostra canzone. Ogni volta ci siamo tenuti per mano e ce l’abbiamo fatta”, ha detto Mirko. “Sono orgogliosissimo di te. Tanti si sono rivisti nella nostra storia, ma soprattutto tante ragazze si sono riviste in te. Questo mi rende orgoglio di te”.

Leggi anche: “Come ha reagito alla sconfitta”. Grande Fratello, cosa ha fatto Beatrice fuori dagli studi





Grande Fratello, Mirko festeggia la vittoria di Perla e rischia di farsi male

Tra i due scatta il bacio: “Abbiamo bisogno di un po’ di normalità”, ha detto Mirko ad Alfonso. Perla gli chiede: “Ma noi ci vediamo dopo, vero?”. “Ho perdonato e per il mio carattere non pensavo che l’avrei fatta. A oggi, voglio essere sincera e dire le cose come stanno veramente. Nel momento in cui io entro, io e lui siamo due persone molto complici e penso che si è visto, io ho accantonato tutta la rabbia che mi portavo dietro”.

“Noi abbiamo ballato un lento la prima volta, lui ha pianto quasi e lì ci siamo resi conto dell’amore che proviamo l’uno per l’altro. Volevamo viverci questo nostro riavvicinamento fuori, avendo paura che stando qui dentro non fosse qualcosa di costruttivo”, ha detto Perla Vatiero, che poco dopo è stata incoronata vincitrice di questa edizione del Grande Fratello. Una vittoria festeggiata anche da altri concorrenti, come Marco Maddaloni e Ciro Petrone.

“La nave è arrivata al porto, colpita e affondata. Ragazzi grazie a tutti, veramente vi ringraziamo. A voi tutti vogliamo dire, grazie, grazie, grazie. Abbiamo vinto tutti stasera, non solo Perla, abbiamo vinto! No, bellissimo, che grande emozione“, hanno detto i due in un video pubblicato sui social. Ovviamente anche Mirko Brunetti ha festeggiato la vittoria di Perla, e in un video pubblicato su X si vede come durante un salto rischia seriamente di farsi male a una caviglia. “STAVAMO RISCHIANDO DI PERDERLO RAGAZZI💀”, si legge a corredo del video.