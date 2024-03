La finale del Grande Fratello ha riservato una sorpresa. Infatti, Beatrice non è andata oltre il secondo posto e a trionfare è stata Perla per la gioia dei suoi fan e quelli del fidanzato Mirko. Subito la curiosità si è accesa sulla Luzzi per capire come possa aver reagito al mancato successo. Una ragazza che era nello studio, stando a quanto riferito dal sito Biccy, ha ricostruito l’accaduto.

Inoltre, dopo la fine della puntata del Grande Fratello, Beatrice è uscita dagli studi e c’è stato un altro momento importantissimo e molto atteso da mesi. Dato che anche lei presumibilmente si aspettava di potersi portare a casa la vittoria e quindi il montepremi da 100mila euro in gettoni d’oro, si è ipotizzata parecchia delusione. Ma la realtà sarebbe differente.

Grande Fratello, come ha reagito Beatrice al secondo posto

Parlando di questa testimone oculare al Grande Fratello, queste sono state le sue parole sulla reazione di Beatrice al mancato primo posto: “Appena hanno detto che aveva vinto Perla, alcuni ex concorrenti sono andati da Bea e questo è stato bello. Dopo lei è stata molto carina, si è fatta le foto con tantissime persone, ha salutato tutti. Ha registrato anche dei video ed è stata anche con Lady Fagiana e altri eliminati. Ai fan che le urlavano ‘dovevi vincere tu, sei la vera vincitrice’ ha dato delle belle risposte”.

E ancora: “Ha ringraziato tutti per il supporto di questi mesi e ha detto che andava bene così, senza fare polemiche per la seconda posizione. È stata molto gentile e anche disponibile a dare le sue risposte a tutti e fermarsi con gli ex del GF e non solo. Le abbiamo fatto capire che fuori ha tanta gente che la stima e l’ha capito”. L’accoglienza all’esterno del programma è stata straordinaria, infatti decine di fan l’hanno aspettata a tarda notte, consigliandole anche una cosa in particolare.

e che bello vederla fuori da quel posto lontano da quelle persone a ricevere tutto l’affetto che merita finalmente sembra un sogno pic.twitter.com/7ozLsR8AoQ — nina (@chetimportaaa) March 26, 2024

I suoi instancabili sostenitori le hanno gridato: “Grazie di tutto Bea. Ti amiamo, hai vinto tu questo programma. Sei la nostra vincitrice, sappilo. Bea ascoltati Mariposa di Sanremo, è la nuova canzone del Festival di Sanremo, la canta Fiorella Mannoia”. E lei ha risposto subito: “Grazie a tutti, davvero grazie. Ci vediamo prestissimo. Ascolterò la canzone, grazie ancora di tutto”. Infine, come raccontato dai colleghi di Biccy, se n’è andata in compagnia dell’ex compagno Alessandro e dei suoi due figli.