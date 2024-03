Dopo ben sei mesi di durata, il Grande Fratello 2023 è finito nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 marzo con la finale e a vincere il reality è stata Perla Vatiero, che ha sconfitto Beatrice nell’ultimo ballottaggio. Ha conquistato il 55% dei voti contro il 45% dell’attrice, la quale si è dovuta accontentare del secondo posto. In tanti hanno festeggiato questo grande successo, mentre i fan degli altri concorrenti in gara sono rimasti con l’amaro in bocca. Ora il pubblico ha anche scoperto quanto ha guadagnato il vincitore, infatti il montepremi è stato definito nei particolari.

Dopo aver conquistato il Grande Fratello, Perla si è portata a casa una somma di tutto rispetto. Quanto ha guadagnato il vincitore si è saputo grazie alle informazioni fornite dalla produzione della trasmissione di Canale 5, per quanto concerne il montepremi. L’edizione è stata sicuramente molto importante per Alfonso Signorini, che è rimasto soddisfatto di questa sua avventura al fianco di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Perla mentre si prepara per l’attesissima finale



Grande Fratello: Perla ha vinto il reality. Quanto ha guadagnato: ecco il montepremi

Chi ha trionfato al Grande Fratello ha tra l’altro ottenuto un cachet molto interessante, per quanto concerne le tante settimane trascorse in casa. Perla quanto ha guadagnato su questo fronte? Non ci sono certezze, ma normalmente i concorrenti ottengono dai 5mila ai 15mila euro alla settimana. Ma i telespettatori hanno la risposta definitiva per quanto riguarda il montepremi che è decisamente ricco. C’è però un’importante cosa da sapere, visto che non tutti i soldi vanno al vincitore.

Il totale del montepremi è pari a 100mila euro in gettoni d’oro, ma Perla ha vinto esattamente la metà, 50mila. Infatti, l’altra parte dello stesso va in beneficenza. Ovviamente, sommando il cachet, la somma intascata è ben più alta. Il sito de Il Giornale ha ricordato che quei soldi vanno devoluti ad associazioni benefiche come la Fondazione Telethon, la Croce Rossa e la Fondazione Rava NPH per citarne alcune. A scegliere questa associazione è proprio chi vince il GF.

Il montepremi è rimasto identico a quello corrisposto l’anno scorso al Grande Fratello Vip 7. Infatti, la vincitrice Nikita Pelizon aveva ottenuto 50mila euro, mentre gli altri 50mila li aveva donati ad un’associazione che si dedica all’ambiente.