Grande Fratello, e poi? Che ne sarà di Sergio e Greta e del loro amore? È la domanda che si legge di più in questi giorni sui social. Probabilmente al momento non lo sanno neanche i diretti interessati. L’intenzione di entrambi è quella di andare avanti ancora insieme. Ma come? Ieri sera il surfista e la modella sono tornati a confrontarsi. Lei è apparsa molto confusa, in preda allo sconforto. Poi è uscita la verità.

Faccia a faccia ieri sera in giardino tra Sergio e Greta. Cosa riserva loro il futuro dopo il Grande Fratello? La loro relazione decollerà del tutto o c’è il rischio che l’impatto con la vita reale faccia saltare tutto? Il più tranquillo e sicuro dei due al momento sembra Sergio. La modella invece non riesce a trovare una stabilità interna. Il suo umore vive continui alti e bassi. Quando le era sembrato di aver raggiunto un certo equilibrio anche nei confronti della sua relazione con il gieffino, l’entrata della casa di mamma Marcella aveva di nuovo scombinato tutto.

Grande Fratello, l’ultimo confronto tra Sergio e Greta prima della finale

In quella occasione era dovuto intervenire Alfonso Signorini in prima persona per tranquillizzare la ragazza: “Greta vivi le tue emozioni in maniera tranquilla, non stai facendo nulla di male”, aveva detto il conduttore vedendo la ragazza visibilmente provata dalle parole di disapprovazione pronunciate da Marcella sulla relazione tra la figlia e il surfista.

Ieri notte Greta ha vissuto un altro crollo emotivo. Ancora più forte di quelli dei giorni passati. L’avvicinarsi della fine della trasmissione amplifica le emozioni. E anche i suoi dubbi.

“Io ho paura”, ha detto a Sergio che intanto la abbracciava per darle forza. Ma poi non ha saputo spiegare le ragioni di questo suo sentimento: “Bho, è come quando ti fai prendere dalle cose, dal mondo”. “Sempre le stesse cose”, ha esclamato Sergio quasi rassegnato dal sentire sempre gli stessi discorsi.

“Vuol dire che ci tengo – ha ripreso Greta -. Ci rivediamo ma io vado a casa mia, tu a casa tua. Mi raccomando fai il bravo, non voglio che mi arrivano foto e mi dicono che mi hai tradito”. E Sergio: “Se pensi questo…”. Come dire: allora piantamola qui. Di nuovo lei: “Io non mi fido degli uomini, ho un brutto rapporto col genere maschile. Quindi trattami bene”. “Quindi vieni con me al Circeo”, ha aggiunto Sergio invitandola ad andare a vivere insieme. Ma Greta risiede a Milano: “Io vorrei stare sempre con te, ma per le vite che abbiamo non possiamo”. Insomma, un finale per loro ancora da scrivere.