Grande Fratello, quanto durerà la coppia Sergio-Greta fuori dalla casa? Un gesto compiuto poco fa da lei non lascia ben sperare a chi crede in una lunga storia d’amore. Il pubblico è diviso da giorni sulla questione. E questa scena a cui hanno assistito i telespettatori poco fa ha riacceso il dibattito.

La coppia nata da pochi giorni all’interno della casa ha retto finora a tutta una serie di scossoni non indifferenti. In primis, l’ingresso in casa di mamma Marcella, che ha manifestato palesemente di non approvare la relazione delal figlia col surfista. Marcella era stata rimessa subito al suo posto da Sergio con una battuta molto tagliente: “Uno scoglio non può arginare il mare”.

Grande Fratello, gesto choc di Greta contro Sergio. La sua reazione

Greta quindi dopo un lungo tira e molla ha mollato definitivamente gli ormeggi. Una mossa maturata a pieno dopo l’uscita di Vittorio, l’ altro gieffino con il quale la ragazza aveva avuto un avvicinamento. Anche se poi ha spiegato che lo considerava solo un amico. Anzi, un parente: “Considero Vitto il mio fratellone”.

Poco fa Greta e Sergio si trovavano in giardino quando lei ha avuto un gesto che ha letteralmente lasciato di sasso il povero fidanzato. Lui si è avvicinato, sfiorandola con un amano su una gamba. A quel punto lei infastidita è scattata come una molla e con tono di voce alto ha detto: “Perché mi tocchi sempre il punto che odio di più che mi tocchi, perché?”. Parole accompagnate da uno sguardo molto severo. Lui è rimasto letteralmente di sasso a sentirla così. Sergio si è bloccato per un istante e poi quasi intimorito si è allontanato, rientrando in casa e lasciandola sola.

Su X la scena ha scatenato un polverone: “Lei non sa più come toglierselo di dosso e lui vorrebbe tanto mandarla a… Ormai è tutto così evidente, diciamo che ci sono tutti i presupposti x una storia lunga”, ha commentato un utente con tono ironico. “Quel che non mi piaciuto nel percorso di Greta è che lei ha sempre preso e mai dato. Seguendo le necessità del momento come una vampira s’è accozzata a chi poteva prendere. In cambio ha dato poco, anzi quasi nulla. nello scambio è sempre stata attenta a non smenarci un’unghia”.

#GrandeFratello "xké mi tocchi il punto che più mi dà fastidio?" E poi si copre..lei non sa più come toglierselo di dosso e lui vorrebbe tanto mandarla affanculo..ormai è tutto così evidente 🤣😂 diciamo che ci sono tutti i presupposti x una storia lunga 😂🤣 pic.twitter.com/V0djDPgzyF — GameOver 🩵👩‍🦰🩵 (@gameoverrevoema) March 24, 2024

C’è chi sostiene che Greta è stata una calcolatrice. “Lei userà la tattica di portarlo all’esasperazione, lui giustamente la smollerà, lei si strapperà le vesti urlando al mondo che lui l’ha lasciata, che lei è stata pura e ingenua e lui brutto e cattivo . A lei Machiavelli je spiaccia casa”. Ma c’è anche chi difende la ragazza. Come quest’altro utente: “Quanta cattiveria in questi commenti evidentemente non seguite la diretta sempre e tirate fuori solo qualcosa ascoltata così e estrapolata da tutto”.