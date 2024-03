Grande Fratello, per Perla una comunicazione speciale che riguarda lei e il suo rapporto con Alessio. Ieri è stata una giornata segnata da numerosi passaggi aerei sopra la casa più spiata d’Italia. Tanti messaggi per i “reduci” del reality in vista della finale di questa edizione che andrà in onda il 25 marzo 2024.

Striscioni per tutti gli inquilini. A ricevere la sorpresa sempre gradita da parte dei fan sono stati tra gli altri Massimiliano Varrese (per lui in campo le Maxers), Beatrice Luzzi (striscione per lei firmato “Salotto GF”), la coppia Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti (“Bonne chance”, by Sergetti) e anche Paolo, il concorrente che è stato eliminato giovedì scorso insieme a Giuseppe e Alessio. A darne lettura in questo caso è stata Letizia.

Grande Fratello, messaggio per Perla su Alessio in giardino. La sua reazione

Per la prima volta si è palesato un nuovo gruppo di fan: i “Perlessio”, sigla che sta per Perla e Alessio. I concorrenti della casa all’inizio sono rimasti spiazzati. Chi sono costoro? E soprattutto a chi si rivolgono con il loro messaggio? Sergio per esempio, credeva che si trattasse dei sostenitori della coppia Anita e Alessio. Ma entrambi sono già fuori.

Ancora più criptico il messaggio dello striscione: “Or do you need more?”. I gieffini si sono confrontati a lungo. Alla fine si è capito che si trattava del ritornello di una canzone che Alessio quando stava dentro la casa cantava a Perla, senza però mai svelargli la traduzione. Ci ha pensato Rosy a fare chiarezza, spiegando il significato di quelle parole in Italiano “O volete qualcosa di più?”.

A quel punto Perla è andata subito in tilt: “Perlessio siamo io e Alessio, ma cosa vogliono dire?”. Poi il sospetto che fuori dalla casa ci sia un gruppo di fan che spera in una storia tra i due una volta finito il reality.“ Amico mio mi manchi – ha commentato Perla -. Questa, Alessio, è la canzone che non mi hai voluto mai tradurre, solo una canzone senza alludere ad altro. Tra noi c’è una amicizia profonda che si è creata fin dall’inizio e che spero porterò fuori di qui”.

La gieffina ha continuato nel suo monologo: “Se c’era Ale ci facevamo due risate con questo aereo. Mi manchi”. Poi Perla ha iniziato a sbattere i piedi proprio come faceva Alessio quando scherzava in casa e ha aggiunto: “Senti a me”.

“Ragazzi ma io voglio Mirko”

E COME VI SMONTA PUHAHAH#perletti pic.twitter.com/FmgUKzokKZ — la grinch di amici🌹 (@lagrinchopposta) March 23, 2024

Perla tra Alessio e Mirko, chi sceglierà alla fine? “Io voglio Mirko – ha aggiunto lei – non vedo l’ora di uscire, vederlo e soprattutto vedere come vanno le cose. Alessio è un amico, c’è una complicità che non ho creato con tutti. Anche capirsi solo guardandosi fa parte dell’amicizia. Mi accade anche con le ragazze non con tutte. Mi succede anche con Sergio, quindi niente, però grazie comunque”.

“Mi sento a disagio – ha concluso Perla – se c’era Alessio ci facevamo due risate. Spero che voi apprezziate nostra amicizia nata qui dentro, però c’è solo amicizia. Ale me lo prendo io per te l’aereo, Ale ci vediamo fuori”.