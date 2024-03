Il Grande Fratello è finito, ma in attesa della nuova edizione del reality non ci si annoia davvero. Gli ex gieffini continueranno ad avere i riflettori puntati addosso ancora per parecchio tempo. Da poco, ad esempio, si parla di una mossa inaspettata di Anita verso Perla. Un gesto che ha scatenato un polverone sul web, sollevando dubbi sull’amicizia tra le due.

La fidanzata di Alessio sta condividendo via social quasi ogni momento del suo ritorno alla vita normale. La sera della finale ha condiviso anche le fasi più calde della puntata. Immagini in cui Anita si lascia andare alla gioia sfrenata per il trionfo di Perla su Beatrice.

Grande Fratello, mossa social di Anita su Perla stupisce tutti

Anita per questo ha dovuto subire molti messaggi di utenti del web che non hanno apprezzato. Qualcuno è andato sopra le righe, infatti lei ha pubblicato un messaggio in cui avverte tutti che è pronta adesso a diffidare gli hater.

E adesso colpo di scena: sul web qualcuno ha segnalato che la fidanzata di Alessio Falsone avrebbe smesso di seguire su Instagram l’amica Perla per la quale esultava tanto in studio. “Nel frattempo Anita ha smesso di seguire Perla dopo la festa di ieri. Preparate i popcorn”, scrive infatti un utente di X, postando la foto del profilo Instagram della ragazza.

Sotto ci sono decine di reazioni. La maggior parte dei commentatori non è stupita affatto: “Ma infatti lei era felice della vittoria perché ha perso Beatrice e non perché ha vinto perla dato che in casa non la sopportava….”. E ancora: “Anita non era felice per la vittoria di Perla, era felice perché non ha vinto Bea…Sveglia ragazze, almeno su queste cose evidenti e oggettive…”. Un altro utente appare certo: “Avranno già litigato”.

Come stanno veramente le cose? Al momento non è chiaro. Altri utenti forniscono una lettura dei fatti completamente diversa: “Non si sono mai seguite…”. Per smentire la tesi del fatto che tra Anita e Perla non corra buon sangue, c’è chi ha postato un video della festa in cui le dirette interessate ballano insieme. “Gente che insinua e si inventa assurdità su Perla e Anita quando queste due si stavano pisciando sotto dal ridere divertendosi come le pazze. Bene prima teoria smontata, procediamo con la prossima”.

Nel frattempo Anita ha smesso di seguire Perla dopo la festa di ieri. Preparate i popcorn 🍿#GrandeFratello pic.twitter.com/jgcfg9ziBb — Oltracotanza (@oltracotanza) March 27, 2024

Secondo altri commentatori infine si sarebbe una mossa studiata a tavolino: “Vi state fissando su una cosa che potrebbe essere solo una tattica o strategia… non è ne la prima ne l’ultima come personaggio a farlo… è un modo per continuare a far parlare di sé… e c’è riuscita visto in quanti ne state parlando. Furba”.