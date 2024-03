Dopo la fine del Grande Fratello c’è stata una mega festa coi concorrenti, che si sono divertiti non poco. Ma nelle ultime ore Anita ha mostrato un video, nel quale è presente anche Fiordaliso, e da parte della ragazza c’è stato un momento non propriamente esaltante. Infatti, la cantante ha fatto un gesto che la Olivieri ha immediatamente sottolineato.

A proposito di quanto successo dopo la finale del Grande Fratello, a questa festa non hanno presenziato Beatrice e Varrese mentre c’erano eccome Anita e Fiordaliso che hanno dato il meglio di loro. Forse anche troppo, secondo quanto fatto vedere dalla giovane, che ha immortalato l’artista in compagnia di un’altra persona. Ed ecco cosa ha riferito su Marina.

Grande Fratello, festa post-finale: cosa hanno fatto Anita e Fiordaliso

Nelle sue storie Instagram la Olivieri, una delle acerrime rivali di Beatrice al Grande Fratello, ha deciso di mostrare tutto ciò che è successo alla festa. Anita ha inquadrato il suo cellulare verso Fiordaliso ed è subito scattata la gelosia. La cantante era infatti insieme ad una persona importantissima per la ragazza, che ha anche scritto una didascalia ben precisa.

Fiordaliso ha iniziato a ballare in maniera sfrenata, mentre intorno a lei ed Anita c’erano anche le ex coinquiline Rosy, Perla e Angelica. Ma soprattutto ha ballato in modo sensuale con Alessio, fidanzato della Olivieri. I due si sono guardati e sono sembrati molto complici, scatenando una specie di gelosia scherzosa di Anita: “La zia mi ruba l’uomo“. Ma ha poi commentato: “Ti amiamo”.

il panico che avrebbero fatto falsone e zia fiorda in quella casa io me li meritavo insieme sto schiattando pic.twitter.com/g6zQkNOYcT — ᴍᴇʟ🎀 ~ 𝘪𝘯 𝘮𝘺 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘦𝘳𝘢 ~ (@mestoasentimale) March 26, 2024

Nulla di polemico dunque, ma grande divertimento tra i vari concorrenti del Grande Fratello, che sono tornati a viversi la normalità dopo i tanti mesi nella casa più spiata d’Italia.