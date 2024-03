Il Grande Fratello numero 17 lo ha vinto Perla Vatiero ma anche un po’ Mirko Brunetti considerando che, senza di lui, è probabile che la ragazza non sarebbe andata troppo lontano. Entrata in corsa quando il programma era già iniziato e nella casa c’era l’ex fidanzato Mirko Brunetti, Perla Vatiero è riuscita a conquistare i fandom di Brunetti ma anche di quelli che in questi mesi hanno avuto continue liti con quella che è sempre stata la favorita alla vittoria, l’attrice Beatrice Luzzi.

Tornata insieme a Mirko Brunetti, Perla ha rilasciato una intervista a Chi: “È vero, stavolta vinco io, vinco tutto, quando sono entrata nella Casa neanche mi aspettavo di arrivare in finale, poi, nel percorso, qualcosa è cambiato. E ora sono felicissima, sono emozionata, sento l’affetto delle persone che mi hanno sostenuta in questi mesi”.

“Ho un video per te”. Grande Fratello, Perla raggiunta dalla notizia dopo la vittioria: le immagini sono già virali





Mirko e Perla, cosa faranno dopo il Grande Fratello

Mirko è orgoglioso della vittoria della sua fidanzata e ha spiegato: “Perla ha vinto prima di tutto perché è sempre stata se stessa e poi lei è una persona nella quale credere, per la quale tifare, io l’ho sempre fatto. E sono felicissimo per lei: è il mio “guaio” da quando avevo 13 anni, da quando l’ho vista la prima volta. E lo è ancora ora che di anni ne ho 27”. Dopo l’addio a Temptation island i due si sono incontrati nella casa del Grande Fratello.

“Sì, noi dovevamo staccarci e abbiamo trovato il coraggio e una motivazione per farlo. Il nostro scegliere di non stare insieme non era per mancanza di amore, lo abbiamo dimostrato nei venti giorni insieme nella Casa: fra noi c’era intesa, c’era complicità, c’era amore, c’era tutto”, ha spiegato Perla a Chi.

“Dentro la casa siamo stati noi, senza subire altre influenze. Lì abbiamo davvero capito che il nostro sentimento è forte. Per indole sono introverso, pensare che noi ci siamo lasciati e siamo ritornati assieme davanti alle telecamere per me è surreale. Lo sa? Io volevo aspettare che lei uscisse per risolvere le cose, ma a un certo punto ho capito che dovevo entrare, che era la mia occasione”, le parole di Mirko Brunetti, che a Temptation Island aveva lasciato Perla per Greta Rossetti.

Cosa faranno i due a telecamere spente? “Sicuramente il prossimo passo sarà quello di tornare alla normalità. Tutto è stato condiviso, ora vogliamo un po’ di noi due: un po’ di privacy, ammetto, ci piacerebbe: abbiamo tanti mesi da ripercorrere”, ha detto Mirko.

E a proposito di matrimonio il ragazzo non ha dubbi: “Io mi vedevo sposato con lei anche quattro anni fa, tre anni fa, due anni fa, intanto vogliamo fare i fidanzati“. E sulla convivenza, Perla ha ribadito che cercheranno di impostarla in modo diverso rispetto a prima: “Anche la convivenza sarà una convivenza da ragazzi, cercheremo di divertirci, di ritrovarci, magari altrove“.