Perla Vatiero ha vinto l’edizione 2023/2024 del Grande Fratello. Un’edizione molto contestata, la più lunga e tra le meno appassionanti come confermano gli ascolti della finale. L’ultima puntata del Grande Fratello è stata vista da 3 milioni e 39mila telespettatori con share pari al 23,9%. Decisamente meglio Le indagini di Lolita Lobosco su Rai1, che ha totalizzato 4 milioni e 974mila telespettatori e share del 27%. La vittoria di Perla, poi, è andata indigesta a più di qualcuno.

“Il riflesso dell’Italia: l’ignoranza, l’invidia, la cattiveria. Perla vince per tutte quelle bambinette vuote che ahimè dei questa povera Italia saranno anche il fallimentare futuro. C’è solo una Regina e il suo nome è Beatrice Luzzi”, si legge su Instagram. Per la maggior parte del pubblico avrebbe dovuto vincere Beatrice.





Grande Fratello, messaggio di Filippo Bisciglia a Perla

Si legge ancora: “Per me hai vinto tu Queen indiscussa! L’ intelligenza la sensualità la classe la parola giusta al momento giusto! È stata una grande delusione vederti seconda classificata ma tu ricorda non sei seconda perché tu sei il Gf24 tu sei la Queen!”.

Intanto è arrivato un messaggio di Filippo Bisciglia per Perla. Citando l’iconica frase di Temptation Island, il presentatore ha affermato: “Perla, ho un video per te”. A quel punto Filippo ha mostrato il momento del verdetto finale, quando la Vatiero è stata eletta vincitrice. E pioggia di commenti a non finire.

filippo tu sei e sarai sempre il mio preferito #perletti

Intanto anche Beatrice è tornata sui social. “Ciao ragazzi, sono in treno sto andando a Milano a registrare Verissimo. Non ho dormito neanche un minuto, sono uno straccio. La mia vittoria, però, siete voi, davvero. Mi avete così gratificata, sorpresa e sbalordita per il grande lavoro che avete fatto per supportarmi e sopportarmi, ricambierò al più presto. Ci vediamo, ciao”.