Dopo la finale del Grande Fratello è successo veramente di tutto. L’edizione appena conclusa è stata vinta da Perla Vatiero, mentre la grande favorita Beatrice Luzzi è arrivata seconda. Abbracci, frecciatine e una rissa hanno caratterizzato il dopo puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, corso ad abbracciare Beatrice poco dopo la proclamazione di Perla a vincitrice.

Ciò che forse in molti non si aspettavano è stata la vittoria di Perla, che secondo gli utenti del web è stata favorita dalla storia d’amore con Mirko Brunetti, suo ex fidanzato, riavvicinato proprio durante il Grande Fratello. Una storia iniziata a Temptation Island e che è stata nuovamente riproposta durante il Grande Fratello, con i tre protagonisti presenti a ogni puntata in diretta.

Leggi anche: “Quanto ha guadagnato Perla”. Grande Fratello, svelata la cifra choc della vincitrice tra montepremi e cachet





Grande Fratello, il primo video su Instagram di Beatrice Luzzi

Alla fine dell’avventura nella casa del Grande Fratello, una persona presente in studio ha detto che Beatrice è stata molto carina e disponibile con tutti. “Appena hanno detto che aveva vinto Perla, alcuni ex concorrenti sono andati da Bea e questo è stato bello. Dopo lei è stata molto carina, si è fatta le foto con tantissime persone, ha salutato tutti. Ha registrato anche dei video ed è stata anche con Lady Fagiana e altri eliminati. Ai fan che le urlavano ‘dovevi vincere tu, sei la vera vincitrice’ ha dato delle belle risposte”.

“Ha ringraziato tutti per il supporto di questi mesi e ha detto che andava bene così, senza fare polemiche per la seconda posizione. È stata molto gentile e anche disponibile a dare le sue risposte a tutti e fermarsi con gli ex del GF e non solo. Le abbiamo fatto capire che fuori ha tanta gente che la stima e l’ha capito”, ha detto ancora la persona presente nel pubblico. Tante foto e selfie, ma solo ora Beatrice Luzzi ha registrato un video pubblicato sul suo account Instagram.

L’attrice si trovava in treno in viaggio verso Milano per la registrazione di Verissimo. “Ciao ragazzi, sono in treno sto andando a Milano a registrare Verissimo. Non ho dormito neanche un minuto, sono uno straccio. La mia vittoria, però, siete voi, davvero. Mi avete così gratificata, sorpresa e sbalordita per il grande lavoro che avete fatto per supportarmi e sopportarmi, ricambierò al più presto. Ci vediamo, ciao”.

Tantissimi i messaggi dei fan: “La nostra grande fortuna è stata quella di averti conosciuta in tutte le tue sfaccettature. L’unica cosa bella di questo squallido GF sei tu ❤ e adesso daje tutta”, “Hai vinto tu Bea hai avuto la capacità di entrare nei nostri cuori, una dote rara. Con tutto quel che hai passato nella casa e quello che hai dato con grande sincerità meriteresti non una vittoria, ma mille vittorie”, “Sei la vera vincitrice”, sono solo alcuni dei commenti al video.