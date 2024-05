“Vogliono il sangue”. Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli choc. La donna, opinionista del reality show che sta registrando lo share più negativo della storia della televisione italiana (non rispetto agli altri show, ma ai precendenti, Ndr), ha voluto fare chiarezza su quello che pensa dell’edizione 2024. Intervistata da Azzurra Della Penna a Casa Chi, l’ex moglie di Bonolis ha voluto usare la sua solita onestà per rispondere alla semplice domanda: “Quest’Isola non ti sembra un po’ troppo corretta e pulita?”.

Apriti cielo, visto che la Bruganelli da questo semplice impulso ha prodotto un’analisi terribilmente plausibile e veritiera. “Il reality non può essere elegante – esordisce Sonia – Le modalità, le intenzioni, il modo di fare un reality può essere più o meno entrante, più o meno attento ai toni, però la realtà non lo è. Sicuramente sono accadute delle cose che probabilmente in una modalità più attenta a non urtare le presunte sensibilità di chi è a casa… però noi ci stiamo rendendo conto che i fan dei reality hanno una caratteristica particolare: vogliono vedere il sangue”.





Poi dice Sonia Bruganelli: “Ma lo vogliono vedere quando c’è ed è reale. Perché gli spettatori capiscono quando le dinamiche sono finte. Però quando le situazioni sono reali bisogna puntarci. L’Isola è un reality complicato, c’è difficoltà anche a misurarsi nei modi, perché non c’è uno specchio. Il Grande Fratello è diverso, i ragazzi passavano 23 ore a specchiarsi e nel frattempo si muovevano e vivevano. Qui non c’è nulla, quindi certe volte quando uno è brutto nei modi anche di aggredire l’altro, al GF ti guardi e ti fermi, a L’Isola questa possibilità non c’è”.

E ancora l’ex di Bonolis: “Questa secondo me è la forza e questo secondo me va cavalcato. Non dobbiamo avere paura delle persone che diventano meno belle. Perché noi le stiamo facendo abbruttire e l’abbrutimento è un abbrutimento su tutta la linea. Forse questo, secondo me, è stata un pochino… non eravamo pronti ad una reazione, che sicuramente non è stata una reazione bella, quella di Francesco (Benigno, Ndr). Però il pubblico può essere sentito un po’ tradito da quel punto di vista”.

Conclude quindi Sonia Bruganelli: “Della serie ‘perché decidere voi quando e se farcele vedere quelle cose?!’. Secondo me e il mio modo di vedere i reality c’è stata un’eccessiva paura di dare fastidio con delle immagini. Quindi dal punto di vista editoriale hanno preso la decisione… forse il pubblico non ha gradito dall’inizio e ora deve fidarsi. Adesso la linea è nuovamente più entrante, ma i telespettatori si devono rendere conto che la volontà di racconto è un po’ cambiata. Poi la scena di Francesco veniva dopo cose non solo fisiche, ma verbali e di atteggiamenti. Cose non belle”.

