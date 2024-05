Il mondo del gossip è in fermento dopo l’ultima notizia su Sonia Bruganelli. Infatti, è stata beccata insieme ad un uomo e immediatamente tutti hanno provato a capirne di più. A scoprire tutto è stato l’attento settimanale Chi, che ha anche pubblicato un’immagine di loro due insieme. Questa persona vista al fianco dell’opinionista dell’Isola dei Famosi è molto conosciuta dal pubblico.

Sonia Bruganelli stava insieme a quest’uomo all’estero e si è goduta un weekend a Palma di Maiorca. La prima paparazzata è datata primo maggio, come spiegato da Chi, ma poi c’è stato un altro incontro a Roma: “Lui è uscito prima con sua figlia per andare a fare merenda. Poi, una volta rientrato a casa, ha affidato la piccola ai nonni e ha incontrato la Bruganelli. Hanno fatto un giro in centro in macchina, poi non riuscendo a trovare parcheggio sono tornati verso casa di lui“.

Leggi anche: “Sonia conduttrice al posto di Vladimir”. Isola dei Famosi, la reazione inaspettata di Luxuria





Sonia Bruganelli insieme ad un uomo: lui è noto al pubblico

Poi la segnalazione su Sonia Bruganelli, beccata insieme a un uomo noto per la partecipazione ad un programma di successo Rai, è proseguita così: “Qui vediamo lui che entra nella propria abitazione e poco dopo la Bruganelli che raggiunge lo stesso portone, dopo aver fatto il giro dell’isolato”. E proprio questa persona ha voluto fare chiarezza sul rapporto con l’ex di Paolo Bonolis.

Sonia è stata fotografata in compagnia del ballerino Angelo Madonia, volto di Ballando con le stelle e Bailando con las estrellas (versione spagnola del programma Rai). Lui è anche l’ex fidanzato di Ema Stokholma, ma non ci sarebbe una storia d’amore con la Bruganelli: “Lei è una cara amica – ha svelato a Chi -. Non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima ed intelligente”.

Poi Madonia ha aggiunto su Sonia Bruganelli: “Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Bailando. Era con altre persone, eravamo in un gruppo. Abbiamo amici comuni. Essendo un genitore, preferisco passare il tempo libero o con le mie figlie o con pochi amici. Mi piace organizzare serate in casa e cucinare per gli altri. In questo momento sono tanto concentrato su me stesso e sulle mie figlie“.