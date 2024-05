Acque agitate all’Isola dei Famosi, a Mediaset ma anche in Honduras. Intanto è notizia freschissima quella di un cambio di programmazione: il reality show di Vladimir Luxuria non riesce proprio a decollare dal punto di vista degli ascolti e si accinge a subire un cambio di palinsesto. Era nell’aria già da un po’ di tempo, ma la scelta fatta da Mediaset è stata estrema. Il programma, infatti, andrà in onda di domenica.

Il cambio di palinsesto dovrebbe avvenire a partire da domenica 19 maggio, secondo quanto rivelato da Davide Maggio. Questo, dunque, significa che il prossimo appuntamento con il reality show di Canale 5 è ancora in programma per lunedì 13 maggio. Poi si sposterà al giorno di festa della settimana. E questo è quello che sta succedendo in Italia, ma in Honduras?

Tensioni all’Isola, Rosanna perde la pazienza

Le tensioni e i litigi sono all’ordine del giorno sulla playa e gli ultimi scontri hanno avuto come protagonista Rosanna Lodi, che sembra sempre più insofferente. A scatenare la naufraga la prospettiva di non riuscire ad accendere il fuoco, che invece l’altro gruppo di concorrenti è riuscito ad accendere, e così è partita una discussione forte con Edoardo Franco e Artur Dainese.

Rosanna si è dapprima messa ad armeggiare con il machete per cercare di tagliare dei legnetti, ma ha subito perso la pazienza: “Questo machete fa ca…are”. Edoardo Franco, infastidito da questo clima, ha invitato la concorrente a darsi una calmata: “Se abbiamo questo atteggiamento oggi perché non accendiamo il fuoco, domani sarà ancora peggio. Ho capito la questione del machete, ma è una ca…o di lamentela continua”.

Ma non è finita qui perché Rosanna se l’è presa anche con Artur, che era intervenuto per dare qualche consiglio. In tutta risposta lei gli ha consegnato il legnetto e si è allontanata. Poi, lo ha sfidato: “Perché non ci provi tu? Tutto quello che facciamo, ci stoppi, allora vai e provaci. Fallo se lo sai fare”. “Vi sto dicendo come si fa di solito. Se non volete che vi aiuti, ditelo”, la reazione di Artur.