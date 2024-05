All’Isola dei Famosi tra i naufraghi in lotta per vincere il programma c’è Greta Zuccarello. Ma ora, soprattutto alla luce dell’ultima puntata in diretta, è arrivato un attacco durissimo nei suoi confronti. Bisogna comunque precisare che avrebbe l’appoggio totale di Sonia Bruganelli, che l’ha elogiata nel corso dell’appuntamento televisivo con Vladimir Luxuria e il collega Dario Maltese.

Ma intanto dall’esterno dell’Isola dei Famosi non stanno arrivando giudizi positivi verso Greta Zuccarello. Lei non è proprio apprezzata da tutti e non sono mancate delle polemiche nei giorni scorsi. Alcuni naufraghi l’hanno criticata, lei ha provato a difendersi in tutti i modi e proprio Sonia è corsa in suo aiuto. Vediamo quindi perché adesso la giovane è finita nel mirino.

Isola dei Famosi, duro attacco a Greta Zuccarello: il motivo

Alcuni telespettatori dell’Isola dei Famosi non stanno condividendo il percorso di Greta Zuccarello e il suo comportamento in Honduras. Proprio nell’ultima puntata del 6 maggio, Artur ha puntato il dito contro la compagna di avventura ritenendo di essere stato nominato in maniera ingiusta. Lei ha detto di non essere una persona ipocrita ed è andata avanti per la sua strada. Ma una parte del pubblico non è con la ballerina.

“Questa la reazione di un utente, che ha contestato Greta e anche le considerazioni di Sonia Bruganelli: “‘Greta si chiama carisma!’. Cara Bruganelli, i tempi di Soleil sono finiti. La brutta copia che raccomandi e vuoi proporre il carisma non sa neanche cosa sia. Lei è solo una copia venuta male della tua adorata Soleil Sorge. Sarà dura difendere una giocatrice così falsa e scorretta“.

Per chi non lo sapesse, Greta Zuccarello è una ballerina professionista di 28 anni e nell’ultima stagione tv è stata protagonista a Ciao Darwin e Tale e Quale Show. Lei è stata fidanzata col nuotatore Luca Dotto, ma ora sarebbe single.