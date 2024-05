“Un disastro”. Isola dei Famosi, drastica decisione di Mediaset: “Adesso cambia tutto”. Non era mai successo prima

“Un disastro”. Isola dei Famosi, drastica decisione di Mediaset: non era mai successo prima. Si tratta di uno degli accorgimenti più violenti che questo reality ricordi. Il motivo sembra semplice: il palinsesto si adatta per fare spazio a qualcosa di più attrattivo. Questa edizione condotta da Vladimir Luxuria si conferma una delle meno viste della storia del programma. Per fare due conti della serva, la puntata del 6 maggio 2024 è stata quella meno vista in assoluto: 2 milioni e 40mila telespettatori pari al 15,8% di share.

>> Isola dei Famosi, pessima notizia per Vladimir Luxuria dopo l’ultima puntata

Persa la sfida degli ascolti con Rai1 che ha trasmesso la fiction “Il Clandestino” raccolto di più: 2 milioni e 978mila spettatori (16,8% di share). Ed è inevitabile la terribile decisione dei vertici di Cologno Monzese. A riferito è Davide Maggio, che sul suo portale scrive: “Vi avevamo preannunciato che la situazione era più ingarbugliata del previsto. E l’ultima manovra di palinsesto a Canale 5, dopo l’approdo strategico in seconda serata di Endless Love, è lo spostamento dell’Isola dei Famosi”.





“Un disastro”. Isola dei Famosi, drastica decisione di Mediaset

E ancora: “Non al martedì, però, come indicato inizialmente da Publitalia. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che L’Isola dei Famosi si sposterà alla domenica a partire dal 19 maggio. Una collocazione inusuale e tradizionalmente ostica per Canale 5, scelta forse nella consapevolezza che il reality abbia poco potenziale di crescita (qui la nostra recensione) ma che allo stesso tempo possa contare su uno zoccolo duro di appassionati che probabilmente seguirebbero sempre e comunque il programma”.

Non è escluso che per la rete, il problema possa essere racchiuso in una persona sola: Vladimir Luxuria. Come spesso accade in questi casi infatti, ad essere esonerato, proprio come si fa coi Ct di calcio, è solo il presentatore. A questo riguardo qualcuno parla di un possibile ritorno di Ilary Blasi proprio al timone de L’Isola dei Famosi.

Ad ipotizzare la cosa è Tv Blog che fa sapere che Banijay Italia (la società che produce L’Isola) avrebbe ripuntato gli occhi su di lei. Anche Blogo ha fatto sapere che L’Isola potrebbe anche traslocare su altre reti, ma che la produzione abbia designato sempre Ilary come conduttrice. Staremo a vedere. Nel frattempo, prepariamoci alle domeniche.

Leggi anche: “Qualcuno lo fermi!”. Isola dei Famosi, da Benigno post choc contro Vladimir Luxuria