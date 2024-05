Isola dei Famosi, le ultimissime notizie. Recentemente sul reality condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria si sono abbattute critiche e la pesante decisione dei vertici Mediaset. Stop al doppio appuntamento. Lo show andrà in onda non più il lunedì e il giovedì, ma solo il martedì. Inoltre l’ultima puntata, inizialmente prevista per il 10 giugno, sarà il 4 giugno.

Un chiaro ridimensionamento per il programma che probabilmente non ha entusiasmato il pubblico come si sperava. L’attuale edizione è stata inoltre caratterizzata dagli abbandoni, mai così tanti: Tonia Romano, Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi hanno lasciato mentre Francesco Benigno è stato squalificato. Andiamo a vedere ora cosa è accaduto nella settima puntata di lunedì 6 maggio.

Altra brutta notizia per l’Isola e Vladimir

Nell’ultimo appuntamento la prova leader ha decretato l’immunità di Greta Zuccarello. Invece Samuel Peron e Rosanna Lodi sono state nominate per opera del gruppo mentre Artur Dainese è finito in nomination perché votato dalla leader. La nomination è eliminatoria. Nel corso della puntata è stata eliminata Marina Suma. Poi il gruppo di naufraghi è stato diviso in due squadre: la rossa composta da Samuel, Matilde, Artur, Edoardo, Rosanna e Khady e la blu con Joe, Greta, Stoppa, Alvina, Aras e Valentina.

Per Vladimir Luxuria, intanto, arriva un’altra brutta notizia. La puntata di ieri è stata quella meno vista in assoluto. L’Isola dei Famosi ha conquistato infatti 2 milioni e 40mila telespettatori pari al 15,8% di share. Persa la sfida degli ascolti con Rai1 che ha trasmesso la fiction “Il Clandestino” che ha raccolto davanti alla tv 2 milioni e 978mila spettatori (16,8% di share).

Per fare un confronto la prima puntata aveva totalizzato 2 milioni e 602mila telespettatori, pari al 19,98% di share. La seconda puntata invece aveva conquistato 2 milioni e 432mila telespettatori, pari al 17,8% di share. Ancora meno gli spettatori per la terza puntata (2.376.000 pari al 17,4% di share) e per la quarta (2.343.000, pari al 17,3%). Crollo anche per la quinta puntata (2.105.000 telespettatori, 16,2% di share) e leggera risalita nella sesta con 2 milioni e 230mila telespettatori (16,9%).

