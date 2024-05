La scorsa settimana anche Daniele Radini Tedeschi ha deciso di abbandonare l’Honduras e di tornare in Italia. Mai si erano registrati così tanti abbandoni all’Isola dei Famosi, il reality show quest’anno condotto da Vladimir Luxuria. Fino ad oggi hanno lasciato Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli, Francesca Bergesio, Tonia Romano, Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi.

Il critico d’arte era da tempo insofferente nei confronti del gruppo. L’Isola dei Famosi ha dovuto registrare un altro addio, dicevamo, e non poco pesante, visto che il naufrago era uno dei più amati tra i concorrenti che quest’anno sono sbarcati a Cayo Cochinos.

Leggi anche: “Stai molto attenta”. Isola dei Famosi, Sonia punge Luxuria in diretta: “Sono pericolosa”





Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi: “Cachet in beneficenza”.

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è tornato in studio per un confronto con gli altri concorrenti e ovviamente si è parlato nuovamente del suo rapporto con Joe Bastianich. L’imprenditore ha parlato della sua esperienza in Honduras: “L’Isola è un viaggio esistenziale. Sono consapevole delle mie mancanze e voglio evolvermi come persona”, ma dallo studio il critico d’arte ha attaccato.

“Sento puzza di capitalismo in quello che dici, tornato in Italia ho sentito parole ingiuste nei miei confronto. Siamo persone lontanissime con due visioni della vita diverse, tu ragioni con la plutocrazia, con il profitto. Pescare dei pesci per te è una sofferenza perché non li puoi vendere a 80 dollari nei tuoi ristoranti. Nelle tue confessioni l’umiltà non esce fuori”, ha detto. A questo punto c’è stato l’intervento di Sonia Bruganelli.

“Quindi mi stai dicendo che tutto quello che hai percepito grazie all’Isola lo hai dato in beneficenza?”, ha detto l’opinionista dell’Isola dei Famosi tirando la frecciatina all’ex naufrago. Daniele Radini Tedeschi ha però smontato subito la polemica rispondendo così: “Assolutamente sì, non lo volevo dire perché non sono cose che mi piace fare. Il mio intero cachet andrà tutto in beneficenza”.