Proposta di matrimonio a X Factor, Fedez senza parole. Durante le audizioni che vedremo in tv a settembre, è successo un fatto a dir poco interessante. Il programma di Sky Uno per un attimo si è trasformato in una sorta di C’è Posta per Te, ma andiamo con ordine. Ad un certo punto, una persona del pubblico, Simone, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna. Una cosa non proprio programmata, sembra. Tra l’altro, a ‘officiare’, Francesca Michielin e Fedez, rispettivamente conduttrice e giurato del talent show.

Ma come facciamo a saperlo visto che il programma non.è andato in onda? In pratica la notizia è trapelata perché uno spettatore presente in studio ha ripreso la scena, rilanciandola su Tik Tok. Proposta di matrimonio a X Factor: nel filmato si vedono Michielin e Fedez accogliere sul palco Simone per poi accompagnarlo a prendere la fidanzata sugli spalti. La cosa bella è che tutto succede mentre i due artisti cantano “Magnifico”, il brano di Sanremo. Poco dopo, Fedez è incappato in una gaffe esilarante, dimenticando alcune parole del brano.

Ma non è finita, ha anche fatto confusione sul nome di Simone, annunciandolo come Federico. La proposta di matrimonio a X Factor è diventata subito virale, sopratutto per la proposta di matrimonio. Simone che si è inginocchiato al centro del palco chiedendo in sposa la compagna. Poco dopo il rapper milanese ha aggiunto: “Ora devi dire se per te è un sì o un no”.

Risate in studio per la proposta di matrimonio a X Factor: poco dopo la donna ha accettato, pronunciando un “sì” convinto, mandando in visibilio la sua dolce metà e tutti i presenti. Per chi non lo sapesse, Sky ha annunciato alcune settimane fa, che quella del 2022 sarà l’ultima edizione di X Factor. E per essere sicuri, quest’anno hanno tirato fuori degli assi dalla manica.

Tra i giurati quindi troviamo Fedez, forse il giudice più rappresentativo della storia della trasmissione. Alla conduzione Francesca Michielin, che vinse la prima edizione di X Factor trasmessa da Sky. Poi c’è Ambra Angiolini, seduta vicini al marito di Chiara Ferragni. Inoltre Rkomi e D’Argen D’amico, reduci da Sanremo 2022.

