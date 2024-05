Concertone del primo maggio, non solo polemiche. Nell’evento svoltosi al Circo Massimo in occasione della Festa dei Lavoratori c’è stato spazio anche per vedere all’opera alcuni artisti emergenti. Tra loro anche la figlia di due famosi giornalisti italiani. Ovviamente non sono mancate le frecciate all’indirizzo della manifestazione. Prima i problemi tecnici a causa della pioggia.

Poi si è parlato anche dei pochi spettatori presenti: “Poteva andare peggio, poteva anche nevicare”, ha scherzato Ermal Meta che ha condotto la giornata al fianco di Noemi. Tante le stelle della musica italiana sul palco, da Ultimo a Mahomood, da Piero Pelù a Tananai, da Colapesce e Di Martino a Geolier. Insomma tanti big, ma tra questi ha fatto anche il debutto una cantante sconosciuta ai più.

Il debutto al concertone di Angelica Gori, in arte Chiamamifaro

Sul palco del concertone ha debuttato con una performance scatenata la cantautrice Angelica Gori, in arte Chiamamifaro. Lei ha 22 anni ed è la terzogenita di Giorgio Gori e della giornalista Cristina Parodi. I suoi genitori hanno sempre appoggiato la sua passione per la musica. E per lei partecipare all’evento ha rappresentato sicuramente una tappa importante del suo processo di crescita.

Lo scorso 19 aprile è uscito il suo album “Disco default”. Sul palco si è presentata con un look molto rock, t-shirt nera corta con collo a V, pantaloni in ecopelle black and silver, ai piedi anfibi e capelli con le punte rosse. Su Instagram ha postato video e foto del concerto commentando: “Primo maggio bagnato, primo maggio fortunato. Quasi non ci credo quanto è stato bello. Grazie di cuore, che figata!”.

La terza figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi, dopo Benedetta (27 anni) e Alessandro (26), ha esordito nella musica nel 2020. Qualche tempo fa a Vanity Fair ha detto: “Sono cresciuta con l’indie rock britannico: Arctic Monkeys, Libertines, The Cooks, eccetera. Poi ho scoperto il cantautorato italiano, Fabrizio De André su tutti”.

