E mentre tutti parlano dell’addio di Amadeus alla Rai ecco la notizia sul figlio. Il pubblico ormai conosce bene Josè Sebastiani, si può dire che l’ha visto crescere. Anno dopo anno in prima fila all’Ariston, accanto a mamma Giovanna Civitillo, si è fatto grande. E sembra intenzionato seguire le orme del padre, che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio grazie alla radio. Oggi 15enne, come si vede sul suo profilo Instagram, da diverso tempo è uno speaker di Radioimmaginaria.

Lì Josè Sebastiani si diverte a sperimentare con la conduzione di diversi format e in uno degli ultimi video caricati racconta le sue canzoni preferite dell’Eurovision 2024, dove l’Italia sarà rappresentata da Angelina Mango con la sua La Noia. Il momento fa parte di uno spazio che lo vede protagonista ogni mattina, in diretta, dalle 6.55 alle 7.40, dal titolo Ti accompagno a scuola ma c’è di più.

Amadeus, il figlio Josè segue le sue orme

Il figlio di Amadeus parteciperà all‘Eurovision Song Contest 2024. Tra poco partirà infatti per Malmo, in Svezia, dove dal 7 all’11 maggio si terrà l’evento musicale più seguito d’Europa. Le serate andranno in onda in diretta su Rai3, con il racconto di Mara Maionchi e Gabriele Corsi e il quindicenne farà parte dei ’40 adolescenti ancora senza pass’ e sarà uno speaker del nuovo podcast Stonati a Eurovision.

Sarà un ‘infiltrato speciale‘ all’Eurovision Song Contest 2024 il figlio del conduttore Amadeus e della moglie Giovanna Civitillo. I dettagli. Nel progetto che lo vede protagonista racconterà, direttamente sul posto, il lato top secret dell’evento musicale, che è il più seguito di tutta l’Europa. Il podcast è realizzato per Raiplay Sound da Radioimmaginaria, network realizzato, diretto e condotto da ragazzi tra gli 11 e i 17 anni e dove, come detto, Josè Sebastiani già collabora.

Classe 2009 (è nato il 19 gennaio), è il secondogenito dello showman, nato dal secondo matrimonio con Giovanna Civitillo. Oltre all’impegno in radio, Josè è uno dei punti di forza del settore giovanile dell’Inter, non a caso la squadra del cuore di Amadeus e anche la sua: gioca nell’under 15 dei neroazzurri, allenata da Luca Pedrinelli. Su Instagram è seguito da oltre 220mila follower.