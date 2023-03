È successo di tutto durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci in onda su Rai 1. Il primo personaggio a dover abbandonare il programma è il Cigno. Ma cosa è successo prima di tutto ciò? Per capirlo dobbiamo riavvolgere un pochino il nastro e capire tutto sin dall’inizio. C’è da dire che in tanti si sono lamentati sui social per alcune scelte autoriali e non solo.

In molti ad esempio, proprio sulla vicenda del Cigno eliminato hanno detto: “Ma la gente a casa non ha capito come funziona il gioco, deve restare in gara chi non si capisce, no il criceto che si è capito ancora prima di cantare”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Chi ha votato Rosa e Criceto non ha mai giocato a Cluedo evidentemente. Non avete spirito investigativo”, ha scritto poi su Twitter qualcun altro. “Siamo alle solite, il Cigno che non si sa chi è è eliminato mentre il Criceto sgamatissimo va avanti”.

Il Cantante Mascherato, chi è il primo personaggio eliminato

Ma non è finita, perché Milly Carlucci è stata presa di mira anche per altri fattori. Ad esempio quello dell’orario: la fine è arrivata oltre l’una: dopo l’eliminazione Milly Carlucci ha fatto ricantare il Cigno. E infatti subito qualcuno ha scritto: “Ma quest’anno Il Cantante Mascherato si crede di essere Sanremo?”. Neanche a dirlo, la Carlucci ha poi detto: “Abbiamo sforato, chiedo scusa a Nunzia De Girolamo per Ciao Maschio”.

Insomma, veniamo a noi. Chi si nasconde dietro il costume da Cigno? Alla fine è Milly Carlucci a renderlo noto. Sotto il costume c’erano ben due personaggi: Sandra Milo e Antonio Mezzancella. I due sono stati eliminati dal gioco visto che sono stati i meno votati da giurati e pubblico. La Milo ha perso allo spareggio finale contro Rosa (che per alcuni potrebbe essere l’attrice Valeria Fabrizi, ma chiaramente nessuno lo sa con certezza).

Dopo l’eliminazione la Milo ha ricevuto grandi complimenti da ognuno dei giurati. Parliamo di Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, confermati anche per questa terza edizione. Tuttavia al loro fianco non troviamo più la conduttrice di Rai1 e la cantante coach di Amici. A sostituire Caterina Balivo c’è, infatti, Iva Zanicchi. Che bomba!

