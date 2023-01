Grande traguardo in arrivo per Milly Carlucci, che per Il cantante mascherato è pronta a fare un colpaccio. A quasi due mesi dall’inizio della trasmissione, la conduttrice televisiva si è messa alle spalle la fortunata edizione di Ballando con le stelle, vinta da Luisella Costamagna, e si sta ora concentrando su quest’altro attesissimo programma. Quella che comincerà il prossimo 18 marzo sarà la quarta edizione della trasmissione e ora è uscito fuori un nome di enorme spessore, che potrebbe supportare la donna.

Milly Carlucci per Il cantante mascherato sta puntando in alto e a breve potrebbe ufficializzare una presenza da sogno. Il pubblico, che è già in trepidante attesa per l’inizio del programma, è ancora più entusiasta dopo questa bomba lanciata da Dagospia e soprattutto dal giornalista Giuseppe Candela, sempre molto informato sulle vicende riguardanti il gossip e il mondo della tv. Si tratterebbe di un obiettivo straordinario della padrona di casa, che tra l’altro quest’anno sarà protagonista il sabato sera.

Milly Carlucci, a Il cantante mascherato arriva un grande nome

Sappiamo già con certezza che Milly Carlucci avrà l’opportunità a Il cantante mascherato di contare sul prezioso apporto dei giudici Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, riconfermati a furore di popolo. La terza giurata dovrebbe essere Iva Zanicchi, già grande protagonista a Ballando con le stelle. Mentre il quarto, stando a Dagospia, dovrebbe essere un attore italiano incredibile, che starebbe per dire sì alla conduttrice. I telespettatori si augurano che possa esserci l’ufficialità il prima possibile.

Il giudice che Milly Carlucci potrebbe convincere sarebbe Christian De Sica. Non si tratta comunque di semplice sogno ad occhi aperti, dato che lei l’avrebbe già contattato. Ci sarebbe stato un corteggiamento e ora si aspetta solo la risposta dell’attore. Dagospia non ha riferito quando potrebbe esserci la decisione finale dell’uomo, ma ci sarebbero ottime possibilità che la trattativa vada in porto. Non resta che pazientare ancora qualche settimana, prima di avere il quadro della situazione più chiaro.

La prima edizione de Il cantante mascherato è stata vinta da Teo Mammucari il 31 gennaio del 2020, mentre il 26 febbraio 2021 Red Canzian ha conquistato la seconda. Poi l’anno scorso, esattamente il primo aprile del 2022, a trionfare è stato Paolo Conticini.