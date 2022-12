Per Milly Carlucci il futuro sarà tutto rose e fiori. La Rai starebbe per prendere una decisione importante sulla conduttrice televisiva, reduce dalla fortunata edizione di Ballando con le stelle vinta da Luisella Costamagna. Certo, le polemiche tra i giurati e non solo non sono mancate, così come i problemi legati ad esempio agli infortuni avuti da Gabriel Garko. Ma nel complesso il pubblico ha reagito alla grande e la televisione pubblica italiana è pronta a premiarla ancora una volta.

In attesa del Cantante Mascherato, Milly Carlucci potrebbe fare altro alla Rai. Una decisione in merito sarebbe imminente e tra l’altro la presentatrice non sarebbe sola in questa sua nuova avventura. Ad accompagnarla ci sarebbe un personaggio famoso apprezzato in tutta Italia, ma che ha deciso di vivere all’estero: “Ho scelto di vivere in Irlanda perché preferisco abitare in luoghi in cui sono una persona qualunque, non vengo fermato e riconosciuto per le strade”.

Milly Carlucci e Rai, decisione in vista: “Nuovo programma”

A svelare tutto su Milly Carlucci e sulla Rai, con la decisione che sarebbe imminente, è stato il settimanale Visto che ha tra l’altro intervistato colui che lavorerebbe insieme alla presentatrice. Si tratta di un famosissimo cantante, che si è soffermato anche sull’attualità e sul brutale conflitto in terra ucraina: “La guerra è una fatalità che il mondo paga da sempre, è terribile che il conflitto sia scoppiato qui in Europa. In fondo è un continente che postula uno stile di vita pacifico”. Ma torniamo alla sua collaborazione con Milly.

Secondo il settimanale Visto, Milly Carlucci potrebbe condurre una trasmissione ovviamente sulla Rai insieme all’artista Riccardo Cocciante. Quest’ultimo è stato protagonista anche nella finalissima di Ballando con le stelle e ora potrebbe essere il braccio destro di lei in un altro programma. Per ora non sono stati riferiti altri dettagli, ma certamente nelle prossime settimane potrebbero esserci maggiori novità in merito. Si attendono anche eventuali conferme da parte dei diretti interessati.

Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle dal 2016, ma l’aveva presentato anche dal 2005 al 2007 e dal 2009 al 2014. Dal 2020 ha iniziato a condurre anche Il cantante mascherato. Ora non resta che aspettare per comprendere quale possa essere la prossima trasmissione da presentare con Cocciante.