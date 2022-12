“Io me ne vado”. Ballando con le stelle, addio ufficiale con polemiche: accuse a Milly

Nemmeno il tempo di archiviare l’attuale edizione di Ballando con le stelle, che Milly Carlucci deve già fare i conti con un addio pesante. Uno dei protagonisti della trasmissione di Rai1 non prenderà più parte alla stessa, come da lui stesso comunicato ufficialmente sul social network Instagram. Ha scritto un messaggio lungo e corposo, nel quale ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto a prendere questa decisione. Una perdita notevole per la presentatrice, che dovrà trovare un degno sostituto l’anno prossimo.

Ballando con le stelle è stato contraddistinto da molte turbolenze, ma probabilmente Milly Carlucci non si aspettava questo addio improvviso. Davvero polemica e rabbiosa la reazione di chi ha deciso di fare le valigie e lasciare per sempre la trasmissione della tv pubblica italiana. Il suo messaggio social è iniziato così: “Il format DWTS o in Italia chiamato con l’esatta traduzione è un format che adoro, in cui ho avuto modo di partecipare ed anche l’onore di alzare la coppa insieme alla mia allieva”.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci costretta a dire addio ad un protagonista

Poi colui che ha mollato il cast di Ballando con le stelle e che non garantirà la sua presenza a Milly Carlucci, con tanto di addio polemico sui social, ha proseguito: “Ancora oggi ci credo molto nonostante la mia ultima esperienza. Questo è un format positivo che trasmette veri valori come l’impegno, la genuinità, la passione e tanto altro. L’ho sempre visto come fonte di ispirazione artistica e umana. Mi dispiace che in Italia non rispecchi questi valori neanche lontanamente ed è la ragione per cui sin dall’inizio purtroppo avevo già capito”.

A dire addio è stato Simone Arena, che quest’anno ha debuttato a Ballando con le stelle italiano con Marta Flavi ma ha subito l’eliminazione immediatamente. Il giovane ha aggiunto: “La verità è scomoda, credo sempre nell’onestà, nell’impegno e nella genuinità. E credo anche che chi sa fare il suo lavoro non debba vendere la sua anima per quest’ultimo e che i professionisti meritino il rispetto. Mi auguro che in Italia si possa fare meglio dopo tutto quello che è successo. Nel frattempo vado altrove”.

Infine, Simone Arena ha scritto: “P.S.: non ho dato spiegazioni dettagliate di cosa sia successo perché non credo meritino la mia attenzione. Chi mi ha seguito sa bene cosa sia successo e può trarre le sue conclusioni. Un abbraccio a tutti quelli che hanno voluto sapere. Ci vediamo nella pista, viva la danza. Simone”. Lui ha 31 anni e nel 2017 ha anche fatto parte di Amici. Ha vinto l’edizione di Ballando con le stelle in Belgio.