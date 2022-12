“Ora posso parlare”. Lorenzo Biagiarelli rompe il silenzio sull’assenza a Ballando con le stelle

Fa rumore l’assenza di Lorenzo Biagiarelli dalla finale di Ballando. Lo chef, nonché fidanzato di Selvaggia Lucarelli, non sedeva al tavolo degli ex partecipanti del talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. I telespettatori da casa ed il popolo dei social hanno notato subito la sua assenza tra le file degli eliminati che hanno presenziato alla finale di Ballando con le stelle. Lorenzo Biagiarelli ha deciso di non partecipare alla trasmissione dopo le polemiche nate nelle scorse settimane.

Infatti lo chef ballava insieme ad Anastasia Kuzmina e non è riuscito ad approdare alla finalissima del 23 dicembre ed è stato eliminato nel torneo dei ripescaggi da Luisella Costamagna, che poi alla fine ha vinto il programma. Nei giorni scorsi rispondendo ad alcune domande sui social Selvaggia Lucarelli ha detto che il suo fidanzato avrebbe “avuto qualche possibilità di vincere con un’altra fidanzata”. Insomma la giornalista è convinta che la partecipazione dello chef sia stata ostacolata dal fatto che fosse suo compagno. Il suo pensiero, come si evince dalle sue parole, è chiaro.

Lorenzo Biagiarelli assente a Ballando: ora parla lui

Insomma tante polemiche e alla fine Lorenzo Biagiarelli ha deciso di non essere in studio per la finale. Un modo per smorzare le varie polemiche che anche nella puntata di ieri – 23 dicembre – sono emerse, a partire da alcune frecciatine che l’opinionista Rossella Erra ha rivolto a Lucarelli riferendosi proprio a Lorenzo come un paragone costante con altri concorrenti. Smorzare fino a un certo punto perché Biagiarelli si è fatto sentire sui social.

Il foodblogger, al termine dello show, ha deciso di pubblicare una storia Instagram al veleno. “Volevo dire solo che domani se volete passare nel nostro locale spazzatura troverete un botto di onestà intellettuale e coraggio perché torna a casa una persona a cui ne avanza sempre tantissimo e non sappiamo più dove metterlo. Selvaggia ti amo sempre di più”, ha scritto Biagiarelli. Benzina sul fuoco e polemiche che continuano a divampare.

E dire che è stata proprio Selvaggia Lucarelli a convincere il suo fidanzato a partecipare a Ballando, come lei stessa ha confermato nell’intervista al Fatto Quotidiano: “A me l’idea divertì molto, a lui sembrò folle tanto che inizialmente disse no. Poi l’ho convinto dicendogli “è stato un anno faticoso, hai subito i disastri della mia famiglia, vai a prenderti il tuo spazio, ad alleggerirti’ Sono stata profetica come Paolo Fox sul 2020”.