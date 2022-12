“Lorenzo? Se ne sono accorti…”. Ballando, durante la finale la scoperta sul fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Ballando con le stelle, la scoperta su Lorenzo Biagiarelli. Venerdì 23 dicembre si è svolta la finalissima del programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. La diciassettesima edizione si è conclusa con la vittoria della coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca che ha avuto la meglio sul secondo classificato Alessandro Egger e terza classificata Ema Stokholma.

Una finale di Ballando con le stelle che ha visto scontrarsi le sei coppie finaliste: Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono arrivati primi. Secondi Alessandro Egger e Tove Villfor, terzi Ema Stokholma e Angelo Madonia. A seguire Rosanna Banfi con Simone Casula e infine Iva Zanicchi e Samuel Peron. Gabriel Garko con Giada Lini si sono dovuti ritirare a poche ore dalla finale.

Ballando con le stelle, Lorenzo Biagiarelli assente dalla finale

Durante la finale di Ballando con le stelle in molti hanno notato una pesante assenza. Lorenzo Biagiarelli, ex concorrente e fidanzato del giudice Selvaggia Lucarelli non era presente al tavolo degli ex partecipanti del talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. I telespettatori da casa ed il popolo dei social hanno notato subito la sua assenza tra le file degli eliminati che hanno presenziato alla finale di Ballando con le stelle. Lorenzo Biagiarelli ha deciso di non partecipare alla trasmissione dopo le polemiche nate nelle scorse settimane.

Poche ore prima della finale, la fidanzata e giudice Selvaggia Lucarelli aveva scritto un lungo post sul caso: “Domani finisce Ballando, ho detto no a tutti gli inviti in tv per parlare dell’esperienza, così come Lorenzo (esclusa Bortone). Non ci interessava parlarci addosso oltre il programma né sovraesporci, oltretutto insieme. Bastava Ballando. E mi sarei risparmiata di fare il riassunto di questa meravigliosa (!) esperienza per Lorenzo se sabato, per l’ennesima volta in trasmissione non si fosse tentato, meschinamente, di capovolgere la verità, ovvero di dare la colpa A ME per come è andata per Lorenzo a Ballando con le stelle”.

“E cioè, in parole semplici, in un modo che definirei mortificante. Tentativi di giocare (sul serio) sul rapporto con la ballerina, rimproveri a caso su quanto la trattasse male perché pensate, non la portava fuori dopo tre ore di prove al giorno (pensate a un mondo in cui una donna è obbligata a uscire col capo o un collega, che bello), poi fatto passare per succube mio che non balla perché lo guardo, poi senza emozioni che deve imparare da altri concorrenti. È così alla fine (che strano) non lo vota più manco mia zia, esce, non lo salvano mandando la Zanicchi in finale al posto suo tra tesoretti e card e danno la colpa a me se è uscito”.

Alla fine Selvaggia Lucarelli ha lanciato un attacco alla giuria: “A me che francamente sulle spalle quest’anno ne ho avute già tante. Ora, va bene tutto, però basta con questo giochino auto-assolutorio ‘tu sei antipatica, qualsiasi cosa accada a Ballando te lo meriti. Te lo cerchi. Te lo chiami. È colpa tua’. E se è colpa di qualcun altro scherzava. Mi spiace solo non aver avuto la lucidità, mesi fa, di dire ‘Non è un pensiero gentile, né l’inizio di una storia divertente’. Peccato”.