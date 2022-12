Selvaggia Lucarelli, la confessione prima della finale di Ballando. Un’edizione forse tra le più turbolente. Accesi confronti avvenuti in diretta tv che hanno quasi sempre visto come protagonista la giornalista italiana e volto storico della giuria del programma di Milly Carlucci. E mentre il pubblico italiano si prepara a scoprire il nome del vincitore indiscusso, la giurata decide di concludere questa edizione con il ‘botto’.

La confessione di Selvaggia Lucarelli prima della finale di Ballando: finalmente lo ha detto senza giri di parole. Non si può certamente dire che quella del 2022 sia stata un’edizione ‘piatta’ per la giornalista: continui confronti anche con i colleghi di giuria hanno spesso acceso la luce dei riflettori sempre e solo su di lei.

Imperdibile dunque l’appuntamento televisivo che vedrà sfidarsi le sette le coppie rimaste in gara ma nell’attesa le parole di Selvaggia nel ruolo di giurata confermata anche per la prossima edizione risuonano più forti che mai. Ecco rivelato nella lunga intervista a Il Fatto Quotidiano, cosa pensa la giornalista dell’edizione che si sta concludendo. Selvaggia Lucarelli non nasconde la delusione: “Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo si debba ragionare sull’accaduto…”. (“Cosa penso di Selvaggia”. Ballando, Milly Carlucci si sbottona sulla giudice più chiacchierata).

Confermata come giurata, o almeno stando alle intenzioni degli autori di Ballando, ma anche un velo di mistero sulla decisione effettiva. Selvaggia Lucarelli fa sapere ai letto de Il Fatto Quotidiano di non poter ancora confermare se sarà presente il prossimo anno perché non ha preso una decisione definitiva: “Questa edizione di Ballando con le stelle la considero catastrofica da un punto di vista umano…”, confessa la giornalista senza troppi giri di parole.

“L’edizione più difficile, per me, è coincisa anche con quella più lunga…”, sottolinea ancora a proposito di quanto spesso accaduto con i colleghi di giuria: “Devo dire che l’uscita dal cast di Roberta Bruzzone ha acuito l’isolamento…Andata via lei, non ho trovato la stessa complicità con nessuno…”. E ancora: “Non hanno capito quando andavano abbassati i toni. Dopo due settimane di ‘shitstorm’ contro Lorenzo, non ho ricevuto una telefonata…”.