“Portata via di peso”. Iva Zanicchi, furia a Ballando: è successo dietro le quinte

Ballando con le stelle si avvia alla finalissima. Il 23 dicembre si conoscerà il vincitore di questa edizione che si aggiudicherà il premio che l’anno scorso fu di Arisa e Vito Coppola. Sono sei i finalisti di questa edizione: si tratta di Gabriel Garko, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Rosanna Banfi, Iva Zanicchi e Alessandro Egger. A loro si è aggiunta Luisella Costamagna che ha vinto gli spareggi ed è stata ripescata. È stata un’edizione ricca di colpi di scena e di polemiche. Su tutte quella tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. La giurata non ha mai apprezzato fino in fondo i toni della concorrente. Ma tutto parte dall’insulto che la cantante ha detto nei confronti della giornalista.

L’epiteto “tr**a” si è sentito bene e da quel momento tra le due è stata guerra. Inoltre la giurata ritiene di cattivo gusto le barzellette sconce raccontate dopo ogni esibizione da Iva Zanicchi. Sul tema Milly Carlucci è stata molto chiara: “Iva è una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo”, spiega al Corriere. “Sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e al tempo stesso molto razionale. Conosce bene il pubblico, ci sta che ricorra a termini non da salotto, perché la gente nella vita non parla come nei salotti”.

Ballando, retroscena su Iva Zanicchi: “Portata via”

E nelle ultime ore è venuto fuori un altro retroscena interessante che è stato raccontato su Raiplay nell’ultimo episodio di Ballando segreto. Iva Zanicchi, infatti ha rivelato che durante la puntata di sabato scorso – 17 dicembre – ad un certo punto Samuel Peron rivolgendosi a Milly Carlucci ha detto: “Tu immagina che quando Selvaggia Lucarelli ha ripreso il fatto suo, lei è partita… Era in pole position contro lo schermo e urlava ‘perché tu…”. Quindi la cantante ha aggiunto: “Parlavo con lei attraverso lo schermo e gli altri mi hanno presa e portata via”.

In sostanza Iva Zanicchi ha confessato di non aver apprezzato alcune dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli nei suoi confronti: alla fine gli altri vip in gara sono dovuti intervenire e sono riusciti a calmare la furia della cantante. Un dietro le quinte che è stato condito dalle risate di Milly Carlucci e di Samuel Peron. Il ballerino si è anche scontrato in diretta con Selvaggia Lucarelli durante una puntata di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone quando la giurata è intervenuta per smentirlo.

Il tema della discussione era l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli, compagno della giurata. “Però sta di fatto che non è stata la giuria a buttarlo fuori, è stato il giudizio popolare. La giuria gli ha sempre dato voti altissimi. […] Selvaggia sono sette anni che fa Ballando con le Stelle, sa benissimo che questa dinamica innesca un meccanismo che può arrivare negativamente o positivamente a casa. Anche se tu balli benissimo ma non piaci a casa non vai avanti”. Lei lo ha smentito in diretta mandando un messaggio a Serena Bortone.