Momento no per Caterina Balivo, dopo tante voci è arrivata la conferma: la presentatrice non farà parte della prossime edizione de Il Cantante Mascherato, lo show in onda sulla Rai e guidato da Milly Carlucci. La notizia è filtrata proprio in queste ore. Nei giorni scorsi Caterina Balivo era stata criticata per gli ascolti non eccelsi del suo programma Lingo. Già a settembre, infatti, Caterina Balivo ammetteva che presentare un quiz show nella fascia preserale di La 7 fosse una sfida parecchio complicata e difficile.



Eppure qualche risultato era stato ottenuto: col tempo gli ascolti sono cresciuti arrivando addirittura a raddoppiare lo share, fino ad arrivare al 2% nella settimana dal 9 al 12 gennaio 2023 (oltre 300.000 telespettatori). Per il direttore di rete Andrea Salerno la crescita degli ascolti fa ben sperare e vorrebbe confermare il quiz show con Caterina Balivo.

Caterina Balivo lascia il Cantante Mascherato: c’è Christian De Sica



Ma Urbano Cairo, visti gli alti costi, non sembra essere dello stesso avviso. Il futuro di Caterina Balivo e di Lingo è quindi tutto da scrivere. Mentre c’è la certezza che la conduttrice non siederà sulla poltrona che spetta ai giudici de Il cantante Mascherato che, oltre che di Caterina, farà a meno anche di Arisa tornata da Maria De Filippi.



Rispetto alla passata stagione resteranno quindi solo Insinna e Francesco Facchinetti, mentre DavideMaggio.it ha svelato in anteprima i sostituti. Due nomi pesantissimi: Christian De Sica e Serena Bortone. Due super big che non faranno rimpiangere i giudici della passata stagione. Nei giorni scorsi Cooming Soon ha fatto chiarezza sulla data di inizio del programma.



“Orami è ufficiale: sabato 18 marzo 2023 debutta la quarta stagione de Il Cantante Mascherato! Ciò che è certo è che Milly Carlucci, che ha da poco finito di condurre Ballando con le Stelle, sarà di nuovo al timone della trasmissione in questione, e che le puntate saranno sei, ossia una in meno rispetto all’edizione del 2021”, si legge sul sito.